新华社北京11月19日电（记者王希）今年1至10月，中央企业收入效益稳步增长，实现营业收入32.3万亿元、利润总额2.2万亿元、净利润1.7万亿元，同比分别增长9.9%、4.7%、3.9%。

这是记者从国务院国资委党委日前召开的扩大会议上了解到的信息。

会议信息显示，在运行质量稳中有升的同时，国资央企引领带动产业链上下游企业协同发展，通过减免房租、降资费等向社会让利约200亿元，为稳定宏观经济大盘提供了有力支撑。

会议提出，国资央企要把稳增长摆在突出位置，做实做细提质增效工作，进一步做好能源保供工作，加大亏损企业治理力度，圆满收官国企改革三年行动，奋力完成全年经营目标，加快打造原创技术策源地和现代产业链“链长”，提升企业核心竞争力，加快建设世界一流企业，充分发挥国有经济战略支撑作用。

(责编：宋心蕊、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经