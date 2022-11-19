党的二十大擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。由中央网信办网络传播局指导，中共江苏省委网信办出品，现代快报+制作的“探寻中国式现代化之路——我比任何时候更懂你（第二季）”系列短视频燃情上线。30位顶流推荐官连麦互动，30个青青学习团沿着“大国重器”“绿水青山”“全面小康”“文化传承”四条线路，沉浸式打卡学习，探寻中国式现代化的生动实践。

本集短视频沿着“大国重器”学习线路，打卡中国科学技术馆和南京航空航天大学，感受“大国重器”背后的硬核力量。

【党的二十大报告摘要】

基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新型国家行列。

【连麦顶流】

本集顶流推荐官：

闻新 南京航空航天大学教授

从2003年杨利伟搭乘神舟五号一飞冲天，到2022年神舟十四号“出差三人组”出征太空，中国人的航天梦一刻也未曾停歇。

浩瀚星空下，中国航天上新了不少高科技。请你们开动脑筋，发挥专业所长，做一天“太空高定”设计师吧！

【青青学习团】

团长：

褚奇奕 中国航天科工南京晨光集团主任工艺师

团员：

高绮莲 南京艺术学院学生

葛春雨 南京航空航天大学学生

刘盛 南京航空航天大学学生

【本集介绍】

青青学习团成员变身“太空高定”设计师，他们跟随团长褚奇奕，来到了中国科学技术馆。在这里，他们看到了天和核心舱的“双胞胎”兄弟，get了“飞天战袍”的知识点。他们还来到南京航空航天大学，拜访了余莉教授，了解神舟飞船降落伞背后的硬核科技。青青学习团成员开启头脑风暴，设计出未来的航天服、降落伞。

团长褚奇奕，是大家口中的“褚博士”，任职于中国航天科工南京晨光集团。怀揣航天梦想的他，在工作中勇于担当、敢于创新，带领团队突破了多项关键技术，是新时代航天青年应有的样子。

青青学习团在学习中感悟航天精神，点亮青春梦想。这一趟旅程让00后高绮莲明白，“太空高定”的每一次上新，凝聚了无数航天人的智慧。

来自南京航空航天大学的刘盛和葛春雨，目前正在该校航天学院攻读硕士学位。在这一次的学习之旅中，他们不仅收获满满，还领悟到了一代代航天人持续奋斗的精神内核。他们表示，从前辈手中接过航天报国的火炬，既是理想更是责任，今后更要用实际行动为祖国航天事业奉献青春力量。（现代快报+记者 蔡梦莹 李楠/文 李卉子/设计 来源：现代快报全媒体）

(责编：宋心蕊、袁勃)

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