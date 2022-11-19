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第五届人民网内容科技创业大赛公告（第三号）

2022年11月19日16:12 | 来源：人民网
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2022第五届人民网内容科技创业大赛（以下简称“本次大赛”）共征集到内容科技领域，包括大数据应用、元宇宙、内容风控、精准传播等数百个项目，共有69个项目通过初审进入复赛，最终36个项目晋级决赛。

根据赛程安排和防疫要求规定，经大赛组委会研究决定，总决赛按照公开、公平、公正的原则，通过公开路演方式进行，将由行业专家、专家学者、投资人等组成的评委团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度对参赛项目进行评分。

现将第五届人民网内容科技创业大赛决赛入围结果公告如下：

序号

项目名称

参赛单位

1

“唯一艺术”数字艺术电商平台

唯艺（杭州）数字技术有限责任公司

2

51WORLD数字孪生平台

北京五一视界数字孪生科技股份有限公司

3

5G+智能移动机器人-助力产业智能化升级

合肥哈工库讯智能科技有限公司

4

720云-元宇宙创作者平台

北京微想科技有限公司

5

HREC人效云管理平台

上海喔趣信息科技有限公司

6

Onebot

北京爱其科技有限公司

7

Twinverse?数字孪生平台

上海孪数科技有限公司

8

傲镭科技——碳纳米管冷阴极场致发射技术引领者

深圳傲镭智能科技有限公司

9

百准数据

深圳百准信息科技有限公司

10

低代码加速推动企业数字化创新转型

上海得帆信息技术有限公司

11

基于无人驾驶的采掘智能化

北京龙田华远科技有限公司

12

绩牛金融私域营销解决方案

厦门绩牛软件技术有限公司

13

快先森--科技赋能即时配送

福建省快先森网络科技股份有限公司

14

旷视faceID企业版

北京旷视科技有限公司

15

零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划

伞亮科技（厦门）有限公司

16

莫比健身-智能健身产品及内容服务

上海小莫网络科技有限公司

17

全球音视频社交内容风控解决方案

北京数美时代科技有限公司

18

视觉智能拟合引擎

星河视效科技（北京）有限公司

19

数智化消费者运营平台

武汉卓尔数字传媒科技有限公司

20

数字孪生系统构建平台diva

光辉城市（重庆）科技有限公司

21

数字足迹-灵活可定制化的流程智能平台

上海望繁信科技有限公司

22

无感化智慧健康检测及疾病早筛

上海领鲜科技有限公司

23

无缺云测试平台

苏州跬步信息技术有限公司

24

无线一体式消费级AR智能眼镜

深圳影目科技有限公司

25

线下广告在线投放平台

深圳市易售科技有限公司

26

想象数科

想象数字科技有限公司

27

新基建公域音频云

乐播新瑞（北京）科技有限公司

28

新兴游乐设施双预控管理系统

北京华科软通科技有限公司

29

一视同人数字分身内容创作平台

杭州倒映有声科技有限公司

30

一体化“数·智”财税平台

厦门商集网络科技有限责任公司

31

音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND

雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司

32

优时无人移动零售车

北京优时科技有限公司

33

元宇宙虚拟数字人

北京海百川科技有限公司

34

智能乐器及音乐教育平台

北京视感科技有限公司

35

智能网联汽车大数据智能应用

彩虹无线（北京）新技术有限公司

36

自动驾驶视觉AI-ISP解决方案

智瀚星途（苏州）科技有限公司

 

人民网内容科技创业大赛赛事组委会

2022年11月18日

(责编：崔元苑、李源)
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