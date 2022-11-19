第五届人民网内容科技创业大赛公告（第三号）
2022第五届人民网内容科技创业大赛（以下简称“本次大赛”）共征集到内容科技领域，包括大数据应用、元宇宙、内容风控、精准传播等数百个项目，共有69个项目通过初审进入复赛，最终36个项目晋级决赛。
根据赛程安排和防疫要求规定，经大赛组委会研究决定，总决赛按照公开、公平、公正的原则，通过公开路演方式进行，将由行业专家、专家学者、投资人等组成的评委团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度对参赛项目进行评分。
现将第五届人民网内容科技创业大赛决赛入围结果公告如下：
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序号
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项目名称
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参赛单位
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1
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“唯一艺术”数字艺术电商平台
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唯艺（杭州）数字技术有限责任公司
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2
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51WORLD数字孪生平台
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北京五一视界数字孪生科技股份有限公司
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3
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5G+智能移动机器人-助力产业智能化升级
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合肥哈工库讯智能科技有限公司
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4
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720云-元宇宙创作者平台
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北京微想科技有限公司
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5
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HREC人效云管理平台
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上海喔趣信息科技有限公司
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6
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Onebot
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北京爱其科技有限公司
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7
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Twinverse?数字孪生平台
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上海孪数科技有限公司
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8
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傲镭科技——碳纳米管冷阴极场致发射技术引领者
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深圳傲镭智能科技有限公司
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9
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百准数据
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深圳百准信息科技有限公司
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10
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低代码加速推动企业数字化创新转型
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上海得帆信息技术有限公司
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11
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基于无人驾驶的采掘智能化
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北京龙田华远科技有限公司
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12
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绩牛金融私域营销解决方案
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厦门绩牛软件技术有限公司
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13
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快先森--科技赋能即时配送
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福建省快先森网络科技股份有限公司
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14
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旷视faceID企业版
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北京旷视科技有限公司
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15
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零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划
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伞亮科技（厦门）有限公司
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16
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莫比健身-智能健身产品及内容服务
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上海小莫网络科技有限公司
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17
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全球音视频社交内容风控解决方案
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北京数美时代科技有限公司
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18
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视觉智能拟合引擎
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星河视效科技（北京）有限公司
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19
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数智化消费者运营平台
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武汉卓尔数字传媒科技有限公司
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20
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数字孪生系统构建平台diva
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光辉城市（重庆）科技有限公司
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21
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数字足迹-灵活可定制化的流程智能平台
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上海望繁信科技有限公司
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22
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无感化智慧健康检测及疾病早筛
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上海领鲜科技有限公司
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23
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无缺云测试平台
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苏州跬步信息技术有限公司
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24
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无线一体式消费级AR智能眼镜
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深圳影目科技有限公司
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25
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线下广告在线投放平台
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深圳市易售科技有限公司
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26
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想象数科
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想象数字科技有限公司
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27
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新基建公域音频云
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乐播新瑞（北京）科技有限公司
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28
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新兴游乐设施双预控管理系统
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北京华科软通科技有限公司
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29
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一视同人数字分身内容创作平台
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杭州倒映有声科技有限公司
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30
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一体化“数·智”财税平台
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厦门商集网络科技有限责任公司
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31
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音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND
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雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司
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32
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优时无人移动零售车
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北京优时科技有限公司
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33
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元宇宙虚拟数字人
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北京海百川科技有限公司
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34
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智能乐器及音乐教育平台
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北京视感科技有限公司
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35
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智能网联汽车大数据智能应用
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彩虹无线（北京）新技术有限公司
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36
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自动驾驶视觉AI-ISP解决方案
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智瀚星途（苏州）科技有限公司
人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2022年11月18日
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