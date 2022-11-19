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北交所首个指数以4月29日为基日 基点为1000点

2022年11月19日16:38 | 来源：新华社
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　　记者从北京证券交易所获悉，11月21日即将正式上线的北交所首个指数——北证50成份指数以2022年4月29日为基日，基点为1000点。

图为北京证券交易所外景。新华社记者李鑫 摄

　　为便于各市场参与主体及时获取指数历史点位信息，北交所公布了指数自基日起至11月18日的历史点位数据。其中，6月28日，北证50报收1195.9446点，为期间最高收盘点位；10月28日，北证50报收935.9998点，为期间最低收盘点位。11月18日，北证50报收1003.1492点。

　　“北证50的推出将为各方提供观测北交所整体运行情况的工具，进一步扩大我国资本市场指数体系对创新型中小企业的覆盖面。”北京证券交易所总经理隋强11月18日在第十六届指数与指数化投资论坛上说，“下一步，我们将不断丰富指数体系，推动指数化投资稳步发展，逐步构建北交所的行业、主题和策略指数体系，探索构建跨北交所与新三板的指数体系，并推动跨市场指数发展。”（记者姚均芳）

(责编：宋心蕊、袁勃)
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