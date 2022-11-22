本报石家庄电 （记者张腾扬）11月16日，在2022中国国际数字经济博览会上，中国电子信息产业发展研究院发布的《2022中国数字经济发展研究报告》显示，目前中国算力规模约占全球的27%，排名第二。

本次报告从“数字化基础设施”“数字价值化”“数字产业化”“产业数字化”“数字化治理”出发，构建中国数字经济发展指数，考察全国数字经济城市发展水平，汇总出“2022数字经济发展百强城市”，并分为四大线级。据悉，北、上、深、杭、广连续多年稳居数字经济一线城市，数字经济综合实力领跑全国。成都、苏州、南京等数字经济新一线城市驶入快车道，追赶势头强劲。数字经济二线城市发展初具规模，亟需优化要素配给、破解增长瓶颈。

报告提出，空间上，中国数字经济“弓箭型”格局已现雏形。形成了沿海之“弓”、长江之“箭”、中部之“弦”的发展格局。沿海之“弓”以京津冀、长三角、粤港澳为核心，环海而立，是中国数字产业集群打造的关键所在。长江之“箭”以成渝、长江中游城市群为核心，连贯东西，推动数字经济从沿海向广袤内陆辐射发展。中部之“弦”连接京津冀、粤港澳，贯穿中部，中部地区崛起时机成熟，是中国数字经济蓄力张弓、发力放弦的长远需要。

支撑上，数字基础设施建设技术领先、保障有力。网络基础设施从跟跑到领跑，5G网络规模在全球居首，行业专网加快落地；IPv6“高速公路”全面建成，步入流量提升阶段；工业互联网标识解析体系持续完善，赋能千行百业数智升级。算力基础设施从分散到统筹，全国一体化大数据中心体系初步建立，“东数西算”工程全面启动，八大算力枢纽节点、十大数据中心集群分工明确、格局清晰，为优化全国数据中心供给结构、拓展算力空间打下坚实基础。

路径上，数字经济与实体经济融合走深走实。数字经济全行业平均渗透度由24.7提升至38.3，数字技术有效牵引生产和服务体系智能化升级。三产数字化转型起步最早，水平领先；二产数字经济核心产业市场空间拓展能力最强，是未来中国数字经济和实体经济融合主战场。智能制造发展重心由“深化局部环节应用”变为“全面智能协同”，拉平“微笑曲线”、转型“武藏曲线”未来可期。

治理上，数字治理化危为机加速转型升级。公共服务工具深刻变革，政务服务平台、APP、小程序等应用广泛覆盖、深入人心。“国家—省—市”多级数据共享交换体系渐成，政务数据“大动脉”逐步打通。体制机制改革与数字技术应用深度融合，政府内部运行效率不断提升。

制度上，数据交易探索从宏观政策主张走向具体制度实践。中国数据产量占全球近1/10，是数据总量最大、类型最丰富、增速最快的国家之一。

(责编：袁勃、胡永秋)

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