本报北京11月21日电 （记者王政）工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。

《通知》针对当前工业经济运行中面临的突出矛盾困难，提出了5个方面稳增长重点工作举措，在需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。一是加快推动重大项目建设形成实物工作量。有力有序推进制造业“十四五”相关规划重大工程项目实施，用好各类政策性工具，支持企业设备更新改造投资，引导政府投资基金加大出资力度。二是深挖市场潜能扩大消费需求。稳定汽车等大宗消费，深入推进消费品“三品”全国行系列活动，挖掘绿色消费、信息消费潜力。三是稳定工业产品出口。落实好稳外贸政策措施，加强外贸企业服务保障，支持发展外贸新业态。四是提升产业链供应链韧性和安全水平，指导企业应对疫情冲击实现稳产达产，加强能源和重要原材料、关键零部件供应保障。五是持续壮大新动能，大力培育先进制造业集群，促进新一代信息技术与制造业深度融合，加快发展数字经济。

《通知》要求抓住当前经济恢复的重要窗口期，把稳住工业经济摆在更加突出位置，强化目标导向、问题导向、结果导向，压实主体责任，集聚各方力量，着力扩需求、促循环、助企业、强动能、稳预期，确保2022年四季度工业经济运行在合理区间，保持制造业比重基本稳定，为2023年实现“开门稳”、加快推进新型工业化打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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