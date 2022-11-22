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内蒙古科尔沁右翼中旗——

产业链延长  农牧民增收

本报记者  吴  勇
2022年11月22日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　“今年已经接了50多头牛犊，还有10多头待产的母牛。”内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗（以下简称“科右中旗”）代钦塔拉苏木布日很茫哈嘎查，脱贫户吴七十三这几天正忙着接冬季牛犊，“过冬饲草早就备好了，足够我家这100多头牛吃！”

　　吴七十三说，他家过去可没这么多牛。和很多牧民一样，他一直想扩大养殖规模，可抵押物不够就不能贷款，缺乏资金的问题没法解决，大伙儿都很发愁。2019年，中国农业银行创新开展牛活体抵押贷款业务。截至目前，贷款政策已惠及养殖户2.2万余户。吴七十三凭借40万元贷款，建牛圈，购母牛，迅速扩大了养殖规模。

　　规模扩大了，牛的质量也得跟上。来到巴彦呼舒镇养殖户宝冬宝家，棚圈里毛色光亮、体格健壮的小牛犊格外引人注意。说起养牛的秘诀，宝冬宝告诉记者：改良。

　　科右中旗引进的内蒙古中农兴安种牛科技有限公司，是兴安盟目前唯一一家国家级种公牛站。从2020年9月至今，公司免费发放优质冻精16万剂，配种基础母牛6.2万头，已产牛犊3.7万头。宝冬宝就是运用公司提供的冷配技术，改良了自家的牛群。良种繁育帮助农牧民提质增效，采用改良配种科学技术的农牧户数量逐年递增，全旗肉牛人工授精覆盖率达98%以上。

　　科右中旗还实施了2万头肉牛良种繁育示范基地项目，打造“种养+融合”发展、资源节约、生态循环、产业集聚、安全高效的标准化、规模化牧业发展新模式。

　　量大质优，还要能卖得出去。2020年5月，科右中旗鸿安大庙牛羊交易市场开集营业，不仅为当地养殖户搭建起良好的牲畜购销平台，还吸引全国各地的客商前来采购。开市以来，牛交易量达32.5万头，交易额达34.7亿元，辐射带动科右中旗周边500公里的农牧民。

　　巴彦呼舒镇养殖户吴巴根那，也是鸿安大庙牛羊交易市场的牛经纪人。每逢开集日，吴巴根那都会早早来到市场，挑选品相好的牛。“以前得跑几百公里到通辽市去买牛，现在家门口就有交易市场，省心省力还省钱。我在这里一共采购了2000多头牛。”吴巴根那说。

　　近年来，科右中旗逐步构建起现代肉牛产业体系，延长产业链条，创造更多价值，推进肉牛全产业链高质量发展。科右中旗围绕屠宰加工、分割、包装、仓储、运输、销售等环节，实施了20万吨冷链物流配送及深加工项目，加快构建从饲草、繁育、育肥到加工、物流、餐饮等全流程的现代肉牛全产业链。项目将于今年12月达产，届时，项目生产能力可达年屠宰肉牛10万头，年配送牛肉20万吨，精深加工牛肉2.5万吨。

　　随着一系列促产业发展举措的实施，科右中旗全旗肉牛存栏量从2018年的16.6万头增长到现在的40.76万头，肉牛养殖户、合作社数量分别从2018年的1.5万户、200家增加到3万户、400家，户均存栏15头。在肉牛产业拉动下，全旗农牧民人均可支配收入从2018年的9700元提高到10835元。

　　“相信我们农牧民的日子会越来越牛！”吴巴根那对未来信心满满。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月22日 07 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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