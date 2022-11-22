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福建省长汀县种树能手马雪梅——

“植”此青绿（追梦路上）

本报记者  王崟欣
2022年11月22日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　马雪梅在山上的果园里给脐橙树施肥。
　　周 义摄（新华社发）

　　2012年1月拍摄的长汀县濯田镇塘尾角荒山。
　　福建省长汀县水土保持中心供图（新华社发）

　　2019年8月拍摄的荒山治理后景象。
　　福建省长汀县水土保持中心供图（新华社发）

　　站在山头远眺，山地葱茏，新绿漫向远方。在福建省长汀县濯田镇园当村村民马雪梅的记忆里，20多年前，这里却是另一番模样。

　　1999年，马雪梅回乡承包山地，打算种树。原本是想借此改善生活，没成想，第一批树苗秋冬季种下去，来年春天一场小雨，树就被冲走了一半。马雪梅这才得知，自己承包的这片地，是严重的水土流失区。

　　她着急，却不甘。“不是良田，我也要把它变成良田！”就这样，马雪梅开始和这片地“较劲”。

　　专家一个个找，办法一个个试。果树种不活，就先种草。一开始，土壤肥力太差，有的地方连草都长不出来。地表温度太高，化肥用多了树苗“烧”死了，用少了太阳一晒又蒸发了。后来，专家建议用土肥，但土肥贵，马雪梅囊中羞涩。于是，她开始养河田鸡、养猪。这不仅让她有了充足的土肥供应，还缓解了种树的经济压力。

　　慢慢地，土地有了变化。每次下完雨，马雪梅都小心翼翼地用锄头把土刨开。最开始，只有土壤表层是湿的，下面根本挖不动。种草、养山，一年年过去，马雪梅发现，雨水逐渐往下渗透，土壤里层也变得松软湿润。

　　“草长得越来越好，地越来越肥，树苗存活率也提高了。”马雪梅说，20年斗转星移，荒山变成了绿山。

　　如今，马雪梅承包着600多亩山场，板栗树枝繁叶茂，脐橙收获时满园清香。种树和养殖的年收益已经达到了百万元，还带动了10多户乡亲就业致富。

　　“荒山变绿，土地生金。未来，这片地会越来越好，日子也会越来越甜。”马雪梅说。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月22日 07 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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