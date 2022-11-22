八部门发文加大金融支持创新力度
推进上海等五地科创金融改革
2022年11月22日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月21日电 （记者吴秋余）近日，人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》（以下简称“总体方案”），推进上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革，加大金融支持创新力度。
总体方案着眼金融、科技和产业良性循环与互动，紧扣科技高水平供给和区域高质量发展，以金融支持长三角协同创新体系建设，加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系为主线，从健全科创金融机构组织体系、推动科创金融产品创新、充分利用多层次资本市场体系、推进科技赋能金融、夯实科创金融基础、扎实推进金融风险防控等7个方面提出19项具体政策措施。
总体方案提出，通过5年左右时间，将上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。
人民银行表示，总体方案的出台，有利于进一步协同推进原始创新、技术创新和产业创新，推动形成金融供给和需求结构平衡、金融风险有效防范的良好生态，打造科技创新和制造业研发生产新高地。
《 人民日报 》（ 2022年11月22日 07 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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