《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》印发
营养膳食补助要设立专门台账
2022年11月22日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月21日电 （记者吴月）近日，教育部等7部门印发了《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》，要求明确实施范围、完善管理体制、强化供餐管理、严格资金使用管理等。
全国农村学生营养办有关负责人介绍，10多年来，营养改善计划各项工作深入推进，农村学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。为进一步加强和改进营养改善计划工作，教育部会同有关部门研究制定了实施办法。
实施办法提出，营养改善计划实施地区和学校应大力推进学校食堂供餐。学校食堂由学校自主经营、统一管理，不得对外承包或委托经营。在供餐形式上，原则上应提供完整的午餐（热食），暂时无法提供午餐的学校可选择加餐或课间餐。实施办法还要求各地各校加强食品安全制度建设，实施全过程监管，落实学校负责人陪餐制度等。
在严格资金使用管理方面，实施办法提出，中央财政安排的营养膳食补助资金要设立专门台账，明细核算，确保全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。不得直接发放给学生个人和家长，严禁克扣、截留、挤占和挪用。
《 人民日报 》（ 2022年11月22日 07 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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