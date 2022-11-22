本报记者 连锦添

图①：宁德市官井洋的现代渔排上，大黄鱼养殖户起鱼收获。

蕉城区融媒体中心供图

图②：宁德市三都澳海上养殖基地一角。

柳明格摄（人民视觉）

数据来源：宁德市海洋与渔业局

本期统筹：白之羽

大黄鱼是我国沿海特有的经济鱼类，福建省宁德市域内的官井洋海域是重要的大黄鱼内湾性产卵场。

从上世纪六七十年代过度捕捞导致大黄鱼种群岌岌可危，到2021年宁德大黄鱼产量占全国养殖总量的80%，几十年的时间里，在政府部门、科研机构和渔民的不懈努力下，一条条大黄鱼，重新“游”回了百姓餐桌。

——编 者

“饵料不能少，相当于每天我都要把60万元扔进海里去！”在福建宁德三都澳的一座渔排上，三都澳食品有限公司董事长尤维德向记者介绍规模化养殖时，风趣中带着自豪。

几十公里外的金盛水产公司，工人们熟练地为大黄鱼“三去”（去掉鳃、肚、鳞），预制菜车间一片忙碌。公司常务副总经理尤信铃欣喜地说：“这种用来香煎的大黄鱼，在网上一年能卖出2000多万条呢！”

大黄鱼又叫黄花鱼、黄瓜鱼，是我国沿海特有的经济鱼类。宁德市域内的官井洋海域，高山环抱，海深如井，是重要的大黄鱼内湾性产卵场。然而，上世纪六七十年代曾因过度捕捞，导致野生大黄鱼锐减，种群岌岌可危。

几十年倏然而过，大黄鱼的故事，却有了新的变化。据宁德市政府统计，去年全市大黄鱼产量19.1万吨，占全国养殖总量的80%，产值69.18亿元。国人餐桌上，每10条大黄鱼就有8条来自宁德。大黄鱼重新“游”回百姓餐桌，变化是如何出现的？

科学育种

保护种质资源是发展产业的基础

复兴一种经济鱼类，首先需要足够的鱼苗。富发水产公司研发部主任翁华松指着一幅图介绍：每年5、6月大潮期间，鱼群就沿着父辈的足迹，游进自己的出生地繁殖，之后大鱼幼鱼分散在附近及浅海觅食。秋后，当近岸暖流逐渐消退，鱼群就顺着洋流向南、向外海作越冬洄游。

“以大黄鱼为代表的石首鱼类，对声音较为敏感，听到敲击声会产生耳石共振。”翁华松说，60年代前后，当地渔民采取“敲罟”的方式，不断敲击绑在船上的竹板，驱赶鱼群进行捕捞，“加上越冬场大围捕，那段时间，大黄鱼鱼群资源几近枯竭。”

于是，一群科研人员挑起了人工复育的重担，尝试把大黄鱼从“濒危名单”拉回来。时任宁德地区水产技术推广站站长的刘家富牵头，于1987年培育出少量鱼苗，但由于经费匮乏等原因，育种工作面临半途而废的风险。1988年底，宁德地委了解情况后，大力支持网箱养殖珍贵海鱼的工作，组织科研攻关。1991年7月，批量繁育大黄鱼技术成功，随后，研究成果逐渐推广到更多的养殖户。

在富发水产公司的国家级大黄鱼原种场，翁华松仔细观察着大圆池里的种鱼。鱼是专门从野外捕来驯化、选育的，总共几千条。“野外捕来的鱼，开始只吃小杂鱼、牡蛎等生鲜食物，其后逐渐习惯吃颗粒状饵料，适应过程起码要几个月。野捕一二两重的小鱼，养到亲鱼（具有生殖能力的鱼），即雌鱼800克、雄鱼600克以上，就会开始产卵繁殖。”

经过多方不懈努力，大黄鱼种群恢复工作有了好的起步，大量人工繁育的大黄鱼鱼苗被投放到海中。数据显示，2020年以来，宁德市累计增殖放流鱼苗12.54亿个单位，仅今年6月6日全国“放鱼日”这一天，就有330多万尾大黄鱼鱼苗从三都镇跃入海中。

除了恢复种群数量，在选育提升品种方面，人们也有了新的思路。在富发水产公司做研发的博士后柯巧珍指着一组新装置告诉记者，大黄鱼喜欢逆水游动，这个设备能用泵来控制水流，模仿外海环境，相当于鱼的“跑步机”，可同时对大批量的鱼苗进行游泳能力与行为学监测，遴选适宜在深海生长、具有强抗病机能的好苗子。

“宁德的实践说明，保护种质资源是发展产业的基础。”身兼大黄鱼育种国家重点实验室实验秘书的翁华松说。

清海行动

依法用海、持证用海观念深入人心

好苗还要好水养。为了海水清清，宁德也进行了一场海上革新。

宁德市下辖的蕉城、福安、霞浦和福鼎，共有1046公里海岸线。前些年，各品类的水产养殖掀起阵阵热潮。粗放养殖和无序扩张，产生了大量海漂垃圾，水质变差，海洋生态环境严重恶化。

必须强力整治！宁德市委、市政府于2018年7月开始全面开展海面综合整治和养殖业转型升级。至今，共清退及升级改造旧式渔排142.73万口，清理海漂垃圾10.6万吨、泡沫浮球538万个。

宁德整治海洋养殖乱象成效显著，宁德市海洋与渔业局整治办主任阮璟深有感触。

“之前的执法，主要是单一部门推动，无法形成合力。面对一些违规养殖户时，力量不足。”阮璟说，这一次，市里将过去渔业部门“一条线”推动变为“一张网”统筹推进。比如，蕉城区集合各乡镇各部门人员，采取“拉网式、全覆盖、每日清”的方法进行作业。

两年以后，沿海面貌有了根本性变化，海上养殖新秩序得以建立。宁德市海洋与渔业局渔业科科长陈洪清介绍，之前，海域使用权属不明确，“谁占有谁使用”。“清海”之后，全市海域重新划分为禁养区、养殖区和限养区，严格按网格化管理，从体制上解决了“哪里可以养、养什么、养多少、怎么养”的问题，至今，全市核发养殖证超过1万本，上面清楚列明准养的经纬度、面积。

养殖设施升级改造也在紧锣密鼓地展开。“我们采取群众改建、政府补贴的方法，引导网箱‘小改大’和‘大改深’，已建深水大网箱3450口，布局更科学合理，预留了宽阔的航道和间隔，确保水流交换通畅。”宁德市海洋与渔业局调研员黄少元介绍，全市现有生态网箱44万口，为此，省、市、县各级已累计投入45亿多元。

改造前，一口旧式网箱深4米、长宽各4米。现在新式的每口深12米，长宽各26米，箱体下面还有很深的海水，鱼儿栖息在活水中。“我原来有600口小网箱，后来全部换掉，都用上新型环保塑胶渔排，一年下来收入接近翻倍。”霞浦县七星村养殖户黄宗容说。

“海上养殖改革有破有立，但后来大家发现，改革后自身利益更有保障，规划养殖好处更多，抵触情绪也就没有了。如今，依法用海、持证用海的观念深入人心。”黄少元说。

“清海”更给力，发展有惊喜。虽然总体养殖面积减了，但大黄鱼等水产品的产量和品质双双提升。不仅如此，对生态环境极为挑剔的中华白海豚，在销声匿迹20多年后，最近频繁出现在闽东海域。

智慧养殖

科技手段经营“海上牧场”

在三都澳白基湾海域，记者看到了三都澳食品有限公司建设的深水抗风浪塑胶养殖平台。84口大网箱，每口一亩见方，9栋红顶房屋点缀四周，栈道相连，构成一幅美丽的“海上牧场”图。

从业26年的养殖基地负责人宋向国说：“以前用小网箱，通道是用泡沫浮球搭竹竿木板，我经常掉进水里。现在的栈道宽2米多，可以在上面跑步。以前喂料用肩挑，现在可以管道输送。在排上我们一边照看鱼群，一边吹空调、泡茶。5G手机信号连接着智慧监控杆，在生活屋里就能察看渔排情况。”

“电是从岸上拉过来的？”

“不用，那样很麻烦，也有危险。现在渔排上建有光伏板和风电机，有风时用风，有光时用光，而且电可以储存起来，昼夜不间断供应。”

记者站在红屋顶上四处观察，只见发电房上立着4台景观风电机，加上太阳能光伏装置，一同连接着储能柜和变电器。房顶还有一套海水淡化系统，运用光热蒸馏原理，提供生活用水。

海上改造升级，有的村只是帮养殖户就地拆旧建新，结果仍显散乱。白石镇宁海村则选择收回全部海面，统一规划整治。村两委组织成立公司，运用贷款和补助金改造渔排，再租给养殖户。

瘦瘦的村党支部书记龚仙亮是个实干家，他把办公室搬到连片渔排上。“以前，我们是一群讨小海的，村民很早就会养大黄鱼，但并不富。如今水质好了，养殖收入更高了，村里90%的农户在城里买了房，村集体也有了4000多万元的资产。村民交医保，村里给出一半哩。”龚仙亮说。

养殖户王玉凑驾快艇带记者看他的渔排，他向村里租借了576口网箱。曾做过村医的老王，是村里最早养大黄鱼的，也积累了丰富经验。他说，水温高于27摄氏度，鱼发病率就高，要及时发现干预。而且，卖鱼最好在11、12月份，那时鱼最肥。

另一个养殖户林宗清接过话茬儿：“养一箱好鱼，凭的是技术和经验。政府在控制密度，我们自己也在把握。鱼长大了，要及时分箱；渔网用久了会脏，混养些巴浪鱼就会干净很多。”

渔排上，新鲜事儿不断。针对鱼病问诊难问题，宁德建立了市一级的“海上绿色养殖技术服务平台”（渔总医院），县乡村分别建有渔医院和服务站点，构成一个鱼病防控网络。

走进白基湾“海上社区”里的渔医院，只见接诊室内有养殖户带着鱼前来问诊，化验室里检验员用显微镜观察着，一名专家正对着电脑进行远程会诊。高级工程师黄光亮对记者说：“我们是总院的，平时以海上巡诊为主，今天来渔排上坐诊。”

产业增值

三产融合带动高质量发展

在三都澳渔排上，食品公司销售人员老郑对记者说：“物流很便捷，我们晚上打捞鱼，次日凌晨可送到福州，当天就能在国内多地的生鲜市场上架。”

除了卖鲜鱼，大黄鱼一身都是宝，鱼肉、鱼子、鱼鳔、鱼骨，各有其用。网箱改深改大后，鱼的条形变美，肉质更紧实，俘获了更多国人的味蕾。用鱼脑石作药材，用鱼鳞提取生物制药成分……人们不断发现大黄鱼更多的价值，开发新品，精深加工带来了可观的增值。

近年来，宁德市不断完善大黄鱼产业链，从种苗、养殖、加工到冷链运输、品牌营销，已做成产值百亿元产业。全市已有国家级农业产业化龙头企业6家，省级农业产业化龙头企业28家。深水养大的鱼，经市渔业协会检验认证后，可统一打“深水瓜”品牌行销。大黄鱼还“游”上了互联网。有渔民开辟直播、新媒体等渠道拓展销路，涌现出蕉城“三都港”、霞浦“赶海父子”等品牌。

眼下，网购预制菜红火，有公司及时开发系列菜品。金盛水产公司经营着水产品从养殖、深加工到销售的全产业链，年产值超10亿元，出口创汇1.2亿美元。记者在车间看到，工人们忙着做鱼鲞、剁椒黄鱼、酸汤黄鱼、去刺黄鱼柳、糟香黄鱼等预制菜。公司出口部经理蔡海英介绍，加工类产品外销韩国、日本的量最大；冰冻鱼在北方市场销售看好，其中一种投放在商超的礼盒，年销售额三四千万元。

涛声澎湃，鱼儿欢快。如今三都澳的渔民，除了养鱼卖鱼，还能“卖海景”，福安的下白石、霞浦的七星、蕉城的秋竹、福鼎的安仁等新渔村，水清景美，人们在渔排上盖起一栋栋漂亮的海上民宿，走上了渔旅融合的新发展路子。三都澳“水乡渔村”风情，仅2021年一个国庆假期，就吸引游客近30万人次。

记者离开白基湾渔排时，尤维德走了很长的栈道到泊位送行。从50口简陋网箱养起，到现在拥有生态网箱8000多口，他示范带动周边2000多户渔民靠养大黄鱼增收。远处是他的家乡二都村，他在这一带犁波耕浪几十年，对这方水土有着赤子情怀。“有了好生态，品质提升快！我们要用心保护海洋，经营好这片海。既有政府推动，也有我们养殖户的自觉行动，闽东大黄鱼产业一定会更加繁盛！”尤维德说。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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