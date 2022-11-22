本报北京11月21日电 （记者丁怡婷）记者从中国光伏行业协会获悉：近期，我国光伏企业隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，这是目前全球硅太阳能电池效率的最高纪录，并且不分技术路线，也是光伏史上首次由中国光伏企业创造的硅电池效率世界纪录。

中国科学技术协会党组书记张玉卓说，此次打破世界纪录，在我国光伏产业发展史上具有里程碑意义，不仅充分彰显了我国光伏企业硅太阳能电池制造的科技实力，也有力提振了我国在更多科技领域走向世界前列的信心决心。

电池转换效率提高，意味着同样的面积，吸收同样的光，能发出的电量更多。隆基绿能创始人、总裁李振国介绍，经测算，在20%转换效率的基础之上，每提高1个百分点的转换效率，可以为下游电站节约5%以上的成本。据悉，此次也是继2017年日本企业创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来，时隔5年诞生的最新世界纪录。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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