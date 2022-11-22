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做好电煤保供

大秦铁路日运量回升到100万吨

2022年11月22日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报太原11月21日电  （记者乔栋、郑洋洋）记者从中国铁路太原局集团公司获悉：11月19日，大秦铁路运送煤炭100.26万吨，基本达到受疫情影响之前日均运量，运输秩序正在全面恢复。

　　大秦铁路西起山西大同，东至河北秦皇岛，承担着全国铁路煤运总量的近1/5，是我国能源“大动脉”。10月中旬，受疫情影响，大秦铁路生产秩序受到冲击。11月4日，经国家疾控中心等专家组评估，受疫情波及的生产区域陆续解封启用，近几天来，日运量稳步回升，晋煤外运、电煤运输秩序基本平稳。目前，秦皇岛、唐山、曹妃甸等大秦铁路供应的港口存煤1760万吨，全国363家铁路直供电厂存煤7306万吨，平均可耗天数28.7天，保持在较高水平。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月22日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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