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首超柴油机 国产天然气发动机本体热效率创世界纪录

记者 王延斌
2022年11月22日08:36 | 来源：科技日报
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当前，全球范围内天然气发动机本体热效率平均水平为42%，其中，瑞典沃尔沃卡车以47.6%的数值拿下全球冠军。但一款国产新型发动机的出现打破了这一纪录。

11月20日，潍柴对外发布了本体热效率达到54.16%的天然气发动机商业化产品。与此同时，由该集团研制的本体热效率达到52.28%的柴油发动机一并发布。对天然气发动机和柴油发动机行业来说，这是新的世界纪录，同时也意味着天然气发动机热效率历史首次超越柴油机。

在发布现场，世界权威检测机构——德国TüV南德意志集团为这两项新纪录颁发了认证证书。中国工程院党组书记、院长李晓红，中国工程院党组成员、副院长钟志华，中国工程院副院长邓秀新，山东省副省长、中国工程院院士凌文在现场见证。

“这种超越太难了。”潍柴动力未来技术研究院院长助理贾德民告诉科技日报记者，将天然气发动机本体热效率提升至54.16%，满足国六排放标准要求，这一成果是全球天然气发动机技术领域的重大突破。

值得注意的是，本体热效率高达52.28%的柴油发动机是潍柴在3年内的第3次重大突破。2020年，该集团研制的柴油机本体热效率突破50.23%；今年1月，这一数值被提升至51.09%。如今，数据又被刷新。

2018年以来，潍柴持续开展高效高压直喷天然气发动机关键技术攻关，成功把高效增压、低阻力、低摩擦等柴油机高热效率关键共性技术应用在天然气发动机上；他们发明了双燃料融合喷射多点稀薄燃烧技术，实现燃料喷射的精准控制，燃烧速度提升100%；发明了以双台阶燃烧室系统为核心的双燃料融合喷射燃烧系统，提升发动机热效率的同时降低污染物排放，申报专利165项，授权专利135项。

“振奋！感谢！支持！”李晓红在现场讲话中，用上述3个词表达了对两项世界纪录的感受。他表示，中国工程院汇集了各个行业的优秀科学家，潍柴柴油发动机本体热效率下一步要冲击53%、54%、55%，“我们会鼎力支持！”

上述突破也引发国际同行的关注。在现场，国际汽车工程师学会联合会、美国西南研究院、奥地利AVL公司、德国博世集团等科研机构、国际同行，以及中国机械工程学会、中国内燃机学会、中国内燃机工业协会以贺信、视频的形式给出了极高评价。

与行业平均水平相比，52%热效率柴油机可减少二氧化碳排放12%，54%热效率天然气发动机可减少二氧化碳排放25%。如果全部切换，预计每年可为我国减少碳排放9000万吨。

(责编：申佳平、陈键)
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