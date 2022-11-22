记者 付毅飞 王祝华

11月21日，2022年中国航天大会/2022文昌国际航空航天论坛在海南海口拉开帷幕。开幕式上，受中国航天大会学术委员会委托，中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司研究发展部部长王巍发布了最新评选出的10个宇航领域热点科学问题和技术难题。

2022年宇航领域科学问题和技术难题包括：宇宙物理动力学效应及“动力获取”问题；太阳系外宜居行星与生命标记及其搜寻、证认方法；航班化航天运输系统关键技术；近地小行星快速监测预警与防御技术；面向地外生存的人工光合成材料制备及应用；远距离大功率无线能量传输技术；利用月壤资源实现月面原位建造；跨域飞行器的强适应控制技术；基于天地学习泛化的空间星群智能自主协同作业技术；地球高空大气流场演变规律的高精度预测技术。

王巍介绍，这是继2020年、2021年发布宇航领域问题难题以来的第三次发布活动，此前所发布的项目对宇航领域的学术方向和研判趋势产生了较大影响，部分问题和难题引起了国家有关方面的高度重视，已纳入相关重大科技专项，对国家基础科学研究和工程项目推进起到了积极的支撑作用。大会所推荐的科学问题和技术难题已连年入选中国科协组织的科技问题评选活动，相关内容公开发表后，引起社会各界的高度关注。

大会开幕式上揭晓了2021年度中国航天基金会奖评选结果。中国科学院院士、航天科技集团科技委主任包为民获得“钱学森最高成就奖”，奖励100万元人民币；张荣桥等10名个人获得“钱学森杰出贡献奖”，每人奖励20万元人民币；高分辨率对地观测卫星系统工程应用研究创新团队、高速飞行器技术团队、中国首次火星探测任务核心技术团队获得“航天创新团队奖”，每个团队奖励50万元人民币。此外，长期从事中巴两国高科技项目合作的巴西航天局原局长何塞·黑蒙多获“航天国际合作奖”。

2022年中国航天大会/2022文昌国际航空航天论坛21日—24日举行，大会主题为“航天点亮梦想”，汇聚中国航天领域众多领军院士、专家、学者，共话世界航天前沿热点问题，展示中国超级航天年所取得的最新成就，推动更广泛的国际交流与合作。

(责编：申佳平、陈键)

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