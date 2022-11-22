记者 李 禾

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）11月6—18日在埃及沙姆沙伊赫举行。大会期间，中国代表向世界展示了中国数字碳中和和消费端碳减排的创新实践。

“中国着力构建政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，将建设美丽中国转化为全民行动，在动员公众参与方面已经取得了很多成绩，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，贡献中国智慧、中国力量。”在COP27中国角“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”主题边会上，中国气候变化事务特使解振华说。

近年来，国际社会越来越关注消费端以及个人生活对温室气体排放的影响。联合国环境署《2020排放差距报告》指出，当前家庭消费温室气体排放量约占全球排放总量的2/3，加快转变公众生活方式已成为减缓气候变化的必然选择。

“消费端减排不仅潜力巨大，还会反过来促进、引导生产端的减排，为政府进一步决策提供支撑。让人高兴的是，在中国政府的顶层设计中，低碳消费、生活绿色化越来越受到重视，企业和公众参与的积极性越来越高，形成了良好的社会互动。”中华环保联合会副主席杜少中说。

11月11日，中国向COP27提交了《中国落实国家自主贡献目标进展报告（2022）》，在“重点领域温室气体排放取得新成效”中提出开展创新型自愿减排机制——碳普惠，激励全社会参与减排，引导带动公众践行绿色低碳生活方式取得成效。

中华环保联合会绿色循环普惠专委会执行主任陶岚说，公众参与是实现绿色低碳发展的重要力量。目前，碳普惠机制可分为3种类型，分别是政府主导政府主体单一碳普惠机制、企业主导企业主体单一碳普惠机制、政府主导企业主体多元碳普惠机制。接下来，还需要更广泛地开展碳普惠机制宣传，由政府主导，企业作为主体，共同建设碳普惠基础设施，扩大碳普惠合作网络，运用数字化手段，带动全民践行减排。

(责编：申佳平、陈键)

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