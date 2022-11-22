在特斯拉连续两轮“价格攻势”之下，近期，不少车企针对旗下的新能源汽车推出了优惠政策。其中最引人注目的，莫过于在传统豪华燃油车领域占据主导地位的奔驰。

“一石激起千层浪”，新能源汽车“降价潮”，真要如期而至？

降价方式“各有千秋”

先是对旗下部分车型降价最高3.7万元，再推出最高8000元的保险优惠，特斯拉的降价“组合拳”可谓来势汹汹。如此“波涛汹涌”的降价也引发了部分已交付订金车主的不满。与此同时，特斯拉还将旗下部分车型的交车周期由最长4-8周调整至1-5周。

奔驰方面则大幅下调了旗下多款纯电动车型厂商指导价，其中，有的车型下调幅度超过20万元。而针对降价前购买相关车型的客户，奔驰还表示将根据购车发票金额和此次调整后的厂商建议零售价的差额，提供专属补贴方案。

与上述车企“直降”的方式有所不同，小鹏汽车则选择了调整部分车型的权益结构和尾款比例。其相关负责人告诉中新财经，“各个车型的权益总额对比之前，反而是持平或者微降的。”

“豪门”奔驰为何降价？

乘联会数据显示，2022年1-10月，奔驰纯电动车累计销量不到1.4万辆，而在新能源领域相似定位的特斯拉销量则超过33.5万辆。

“包括BBA在内的传统豪华车品牌，在新能源汽车赛道上的表现不尽如人意。”在乘联会秘书长崔东树看来，传统豪华品牌并未在新能源汽车领域形成此前的品牌影响力。

“奔驰在新能源汽车领域的这般表现，此前是很难想象的。作为豪华品牌，第一个跟随特斯拉降价，也算是‘投石问路’了。”在汽车行业从业多年的市场分析师刘先生告诉中新财经，奔驰此番大幅调整车型售价，最主要的目的在于提升在高端新能源细分领域的销量。

以传统燃油车领域的奔驰旗舰轿车S级为例，其在国内已经建立起了牢固的“商务”形象，改款换代就常出现“供不应求”的现象。但在电动车领域，同级别的EQS却没能建立起这样的影响力。从形象上来看，这款车既不“商务”也不“新潮”，高配车型售价超过百万，很难在高端人群中形成认同。

“仅靠降价却很难实现提振销量的目的，相反，可能还会影响品牌的‘高端’形象。”刘先生进一步指出，提振销量的关键，还是要在消费者心目中建立明确形象。

消费者会“上车”吗？

随着上述多家车企宣布降价，现在压力又来到了“不降价”的车企一边。中新财经走访多家经销商发现，包括理想、比亚迪在内的多家此前定价“坚挺”的新能源品牌，在首付比例、终端售价、保险政策等方面，都出现了松动。

“10月以高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价，也会给11月新能源车市场带来新增需求。”在乘联会秘书长崔东树看来，此次部分新能源汽车降幅大且品牌号召力强，跟进车险补贴或增加的终端促销，有利于提振新能源汽车的短期销量。

“在消费者眼中，新车在参数、硬件和配置都差不多的情况下，肯定是越便宜越好。”刘先生表示，因此，车企挑起“价格战”对于消费者无疑是利好消息，这也将进一步提振主流新能源车型的销量。(完)

(责编：申佳平、陈键)

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