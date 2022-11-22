11月21日下午，联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系研讨会在海南正式开幕。“嫦娥”揽月、“天问”探火、“羲和”逐日、空间站巡天，未来我国的深空探测将走向何方？月球科研站什么时候能建成？具体长什么样？来听中国探月工程总设计师吴伟仁院士解答。

我国深空探测未来十年飞向何方？

吴伟仁院士：我们未来10—15年作出了规划，主要分成四部分。一是月球探测；第二是小行星探测或撞击；第三是行星探测；第四是发射重型运载火箭，要把我们现在的火箭推力提高4倍左右，为载人登陆火星、登陆月球以及近地空间大批量的运输做好准备。

月球科研站为何选址月球南极？

吴伟仁院士：月球探测的四期工程就是嫦娥七号、嫦娥八号在月球上构建一个月球科研站的基本型。这个基本型有着陆器、月球车、飞跃器，轨道上还有轨道器，随时在那儿观察。飞跃器要从月球上面起飞，它可以多次起飞。

吴伟仁院士：天文学家推测，月球南极可能有连续180多天的极昼，这样至少有点儿光照，-80℃到-100℃左右，这时候人和机器还是可以长时间扛下去的，所以要选在南极，我们国家是第一个提出在月球南极设科研站的国家。

我国探月工程进行到了哪一步？

吴伟仁院士：我们国家探月工程是2004年开始，当初规划的绕月、落月、采样返回现在基本完成了。嫦娥六号，现在已经把它划入四期后面了，与嫦娥七号、嫦娥八号、建科研站联系在一起了。前面三大步已经完成，下面我们实施四期工程，以后可能还有五期工程、六期工程。

月球科研站什么样？何时建成？

吴伟仁院士：我们先组成一个国际科研站的基本型，在这个基础上扩展成一个国际月球科研站。

劳春燕：它会分成哪几个部分呢？

吴伟仁院士：首先是安全着陆。另外，有行走的月球车，现在嫦娥三号、嫦娥四号都释放了月球车，但是车子很小，以后这个车子要比现在大了，因为我们火箭推力大了，而且也是可以坐人的。比如美国现在搞了一个月球车，里面两个人，一个人开车，一个人休息，还有床和卫生间。第三，还有能源供给，比如我们现在正在研制新的能源系统，把核能用在上面，就可以长时间大功率解决能源问题。还有通信设施，上面有网站、基站，实现和地面之间通信，比如和火星通信或者和其他行星通信，要有这种中转通信的设施。

吴伟仁院士：以后肯定月球上有人，短时间上去工作一段时间然后再回来，回来过一段时间再上去。当然，主要组成就是这几部分，能源问题、交通问题、通信问题、人的生命保障系统。

劳春燕：也就是说，月球是我们深空探测的前沿基地。

吴伟仁院士：对，所以有人说以后从月球起飞，飞往火星，飞往其他星球，就省时省力了，如果从月球上起飞，难度就小多了。

劳春燕：那我们什么时候才能建成这样的月球科研站呢？十年之内？

吴伟仁院士：应该有希望。希望我们航天员在十年之内能够上月球。

劳春燕：也就是说，载人登月应该也是十年以内的事，而建这个科研基地应该是在载人登月之前？

吴伟仁院士：对，2028年左右，月球科研站基本型就建起来了。

(责编：申佳平、陈键)

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