向炎涛 贺王娟

北京时间11月21日零点，2022年卡塔尔世界杯比赛正式打响。球迷小苏告诉《证券日报》记者，为沉浸式观看世界杯，他花费2999元从PICO官网下单了VR眼镜，下单次日就已收到货。

据了解，与以往不同，本届世界杯是首次可以使用VR设备观赛的大型体育赛事。作为拥有此次世界杯转播权之一的新媒体平台，字节跳动通过去年收购的VR设备商PICO上线了“上PICO看世界杯球近了”活动，为观看世界杯加入元宇宙元素。

世界杯的火热也带动了VR眼镜的销量，《证券日报》记者从京东方面获悉，据京东销售情况显示，近一周VR眼镜成交额同比增长超50%。

“世界杯能在一定程度上促进消费者购买VR头显设备。”IDC中国高级分析师赵思泉在接受《证券日报》记者采访时表示，不过，由于缺乏爆款应用的吸引，以及目前设备价格与终端智能手机相当，其消费市场仍然没有真正打开，VR产业要真正走入大众市场仍有一定距离。

值得一提的是，两家获得此次世界杯转播权的新媒体平台——中国移动旗下的咪咕和字节跳动旗下的抖音，都不约而同的选择注入元宇宙元素。咪咕推出了“元宇宙世界杯音乐盛典”，抖音则是用PICO推出了VR观赛活动。

作为此次VR观赛的最大设备厂商，PICO推出的近距离沉浸式观赛模式备受市场关注。开源证券认为，目前居家观看世界杯或成为国内大多数球迷的首选，Pico VR观看世界杯拥有较大潜在需求，或拉动Pico 4销量并全面普及元宇宙体验。

赵思泉对记者表示，本届世界杯是首次使用VR设备观赛的大型体育赛事，也是Pico对游戏场景之外的直播场景的重点建设，是其在内容生态建设上的重要一步，依靠本次世界杯的造势，可以使得VR目标群体有所扩展。

“大型体育赛事、娱乐演出等观赏性很强的活动，对于VR产品来说是一个很好的应用场景。”艾媒咨询CEO张毅对《证券日报》记者表示，抖音等平台此次为观赛注入元宇宙元素，其示范效应大于实际的经济效益。

国联证券指出，VR直播有望借助世界杯的影响力实现初步破圈，进而推动VR一体机渗透率提升。

据IDC数据显示，2021年我国VR设备出货量为143万台，预计未来几年有望进一步放量。此外，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》指出，预计到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。

世界杯的火热使VR设备再度受到市场关注，但受价格、技术、应用场景等方面的因素影响，产品真正走入大众市场还有一定距离。

“当前VR场景主要集中在游戏等少数领域。”天使投资人、知名互联网专家郭涛对《证券日报》记者表示，受制于核心技术不成熟、设备售价高、成熟应用场景匮乏等突出问题，使得VR产品用户体验不好、产品黏性不高，无法实现规模化落地与普及。

赵思泉也对《证券日报》记者表示，依靠大型赛事演出可以使VR产品目标受众有所扩展，但其带动能力有限。目前来看，VR产品的应用场景仍然以游戏为主。VR设备走向大众化还与居民消费信心、营销方式、设备参数、内容丰富度等诸多因素有关。未来VR产品真正走入大众市场，还需硬件厂商、内容开发者、媒体等多重助力。

(责编：申佳平、陈键)

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