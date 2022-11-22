前10月我国邮政行业寄递量完成超1100亿件 行业收入超1.1万亿元
人民网北京11月22日电 （记者乔雪峰）近日，国家邮政局公布了2022年10月邮政行业运行情况，数据显示，1-10月，邮政行业寄递业务量累计完成1135.2亿件，同比增长4.5%。其中,快递业务量累计完成898.7亿件，同比增长3.6%；邮政寄递服务业务量累计完成236.5亿件，同比增长8.1%。
1-10月，同城快递业务量累计完成105.4亿件，同比下降7.0%；异地业务量累计完成777.6亿件，同比增长5.6%；国际/港澳台业务量累计完成15.6亿件，同比下降10.1%。
1-10月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成11078.9亿元，同比增长6.9%。其中，快递业务收入累计完成8591.3亿元，同比增长3.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成322.3亿元，同比增长1.9%。
10月份，邮政行业寄递业务量完成122.1亿件，同比下降0.7%。其中，快递业务量完成98.6亿件，同比下降0.9%；邮政寄递服务业务量完成23.5亿件，同比增长0.1%。
10月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1127.9亿元，同比增长3.8%。其中，快递业务收入完成902.4亿元，同比下降0.7%；邮政寄递服务业务收入完成30.4亿元，同比下降9.4%。
1-10月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.7%、86.5%和1.8%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.3%和10.8%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.4个百分点，异地快递业务量的比重上升1.6个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-10月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.9%、15.6%和7.5%，业务收入比重分别为77.5%、13.4%和9.1%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点，快递业务收入比重下降0.7个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.2个百分点。
1-10月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8，较1-9月基本持平。
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