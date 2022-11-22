人民网北京11月22日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，11月1日至20日铁路“双11”电商网购高峰期，铁路部门统筹疫情防控和运输生产，充分发挥高铁成网运营优势，综合运用多种运力资源，为人民群众提供更加优质高效的物流服务；共发运快件5.7万吨，在327个车站搭建起高铁快运服务网络，其中“高铁极速达”再次扩网，覆盖141个车站、122个城市。

随着近年来我国电商经济的快速发展，铁路部门积极组织电商网购运输服务，逐步形成以高铁快运产品为主的优质服务品牌，积累了较为成熟的铁路快运服务经验。今年电商网购高峰期，铁路部门主动适应市场需求，提前筹备部署，科学制订运输方案，推出多项运输服务举措，有效提升铁路快运服务品质。

守好铁路防疫关口，确保运输安全稳定。铁路部门筑牢安全防线，强化“一站一方案”“一车一方案”安全专业管控，细化物品源头管理、站车装卸组织和应急处置，对动车组、普速旅客列车行李车运送的货物，严格执行“收货验视、实名登记、过机安检”安全保障要求，运输完毕后，严格按照列车疫情防控要求进行消毒；对铁路特快货物班列运送的货物，加强全过程货物进货验收、安检、监装卸组织和疫情防控消杀作业，确保货物和环境安全，让客户买得开心、取得放心，让旅客坐得安心。

统筹调配运力资源，持续提升快运能力。铁路部门根据市场需求，动态调整运力，安排每日开行34列确认列车、76列高铁列车的快件预留车厢、1200列高铁列车的快运柜，开展高铁快运服务；每日安排100列以上普速旅客列车行李车，在京广、京沪、沪深、浙广间每日安排开行8列最高时速160公里的特快货物班列，开展普速铁路快运服务。

增强自主创新能力，完善快运产品体系。铁路部门进一步丰富完善高铁快运、行包快运、班列快运等铁路快运服务产品，推出“高铁极速达”、医药冷链“定温达”、温控货物“定时达”以及食品冷链“冷鲜达”等特色产品，确保货物安全、快速、精准送达。

铁路部门在产品技术装备等方面发力，推出4升至140升等8种具有自主知识产权的铁路快运冷链箱，实现-25℃至-15℃冷冻、2℃至8℃冷藏及15℃至25℃恒温等多温区精准控温；研发铁路快运冷链监控管理信息平台，具备蓄冷箱内环境远程监控以及物流跟踪查询、自动超温预警、箱体周转率监控等功能；投入使用铁路快运集装化循环安全包装箱，为服务绿色物流发展提供助力。

紧密对接市场需求，助力经济社会发展。铁路部门抢抓发展机遇，创新“高铁+”模式，与电商、快递物流和生产制造等企业通力合作，实现前移服务“最先一公里”，畅通铁路快运服务“最后一公里”。与此同时，铁路部门主动对接农产品市场，推动江苏大闸蟹、赣南脐橙、西北牛羊肉等特色农产品“走出去”，实现“从田间到舌尖”的极速送达，助力农民增收和乡村振兴。

(责编：王连香、高雷)

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