记者 包兴安

11月21日，证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上表示，我们始终坚持“两个毫不动摇”，支持各种所有制经济利用资本市场发展壮大。“民营上市公司数量占比超过三分之二，近几年新上市公司中民企占到八成以上”。

党的二十大报告提出，优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。

Wind数据显示，截至11月22日，民营上市公司累计IPO融资2.15万亿元，累计再融资4.42万亿元。资本市场服务民营经济成效显著。

助力民营上市公司融资

一直以来，资本市场深入落实“两个毫不动摇”方针，多措并举，通过多种工具满足民营企业多样化融资需求，推动民营上市公司做优做强，为民营经济健康发展提供有力支持。

Wind数据显示，截至11月22日，A股上市公司数量达5000家，IPO融资合计4.74万亿元，再融资合计12.65万亿元。其中，民营上市公司数量达3168家，累计IPO融资2.15万亿元，占比45.36%，累计再融资4.42万亿元，占比34.94%。

2010年在创业板上市的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）就是一家受益资本市场的民营企业，2010年至2021年，公司营业收入和归母净利润分别增长逾58倍、33倍。公司副总裁、董事会秘书宋君恩对《证券日报》记者表示，公司IPO募集资金净额为18.58亿元，为公司业务延伸、产能扩建等提供了有力的资金支持；自上市以来，公司总共实施了一次资产重组、一次再融资，以及十几次技术或产品类并购。利用资本市场多种融资手段，支持公司做大做强。

“公司还实施了六次股权激励和一次长效业绩激励基金，对公司留住核心人员，招聘到优秀人才，起到了至关重要的作用。”宋君恩说。

中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示，近年来，监管部门出台一系列政策，从基础制度层面做出改革，扩大直接融资比例，支持民营企业融资，如优化IPO发行上市、再融资条件等。其中，注册制下科创板和创业板多样化且极具包容性的上市条件，适应了不同类型不同发展阶段企业的差异化融资需求，有效缓解了中小民营企业融资难融资贵。

截至11月22日，注册制下上市公司共计1014家，累计IPO融资金额1.15万亿元。其中，民企952家，家数占比93.89%，累计IPO融资额8031.74亿元，占比70%。

川财证券首席经济学家陈雳对《证券日报》记者表示，试点注册制以来，市场包容性更强，民营企业融资渠道得以拓宽，助力民企通过研发投入提升竞争力。

与此同时，近年来，交易所债券市场作为服务实体经济的重要渠道，增强了服务民营经济发展的质效。上交所数据显示，2015年以来，民企在上交所市场累计发行债券1.3万亿元。截至今年9月末，上交所民企债券存量规模3226亿元；深交所数据则显示，截至9月底，深交所债券市场累计支持民营企业融资约2.7万亿元，民企债券（含ABS）存量占比约27%。

民营上市公司集中于制造业

从产业结构来看，民企集中于制造业。Wind数据显示，截至11月22日，共有3289家制造业上市公司，其中制造业民企数量达2314家，占比70.36%。民营企业充分利用直接融资工具，不断深化科技创新、产业升级，制造业民营企业累计IPO融资额达1.63万亿元，再融资金额达2.7万亿元。

此外，截至11月22日，5000家上市公司中集聚了1025家战略性新兴产业公司，其中，民企860家，占比83.9%，累计IPO融资额2.64万亿元。

上海联影医疗科技股份有限公司于今年8月22日在科创板上市，市值曾一度突破1700亿元。

“科创板发挥了促进资本和科技融合的示范和引领功能。”公司党委书记高静对《证券日报》记者表示，随着民营企业发展环境的不断优化，有望进一步释放公司发展活力，增强发展动能。而融资渠道的丰富，降低了资金短缺对公司发展形成的制约，将进一步支持公司未来发展的规模化和全球化。

高静表示，高端医疗装备行业具有研发周期长、资金投入大的显著特征。2019年至2021年，公司累计研发投入金额达到25.89亿元，占累计营业收入的比例为16.19%；2022年前三季度合计投入更是达到了10.05亿元，同比增长27.47%。

同时，高静还表示，作为公众公司，公司还有望通过市场化机制进一步激发创新发展活力、加快创新资本形成，促进科技、资本和产业高水平循环，以智能制造引领高质量发展。

“资本市场在推动科技、资本和实体经济高水平循环方面起着关键作用。战略性新兴产业民营企业前期研发成本高，有较强融资需求，需要借助资本市场融资来缓解资金压力，加大科技投入，推动产业转型。”董忠云说。

持续优化民营企业发展环境

近年来，我国多层次资本市场体系有效促进了社会资本形成和实体经济发展。高静认为，民营企业应该紧抓多层次资本市场发展机遇，借助资本市场资源配置等优势，推动企业转型升级、加快创新驱动发展。

董忠云表示，民营企业是我国经济的重要组成部分，制约民营企业发展壮大的关键难题是融资难、融资贵，资本市场可以从两方面解决民营企业融资问题，壮大民营经济。首先，发挥多层次资本市场作用，提高市场包容性，为不同发展阶段、不同规模的民营企业融资提供便利。优化各个市场间的转板机制，畅通民营企业上市渠道，支持民营企业高质量发展；其次，完善民营企业债券融资支持机制，推动债券产品创新，丰富债券融资工具，支持民营企业通过发行债券融资。

宋君恩表示，目前，大型优质民营企业在融资等方面都没有什么障碍，难的是中小微民营企业。建议针对这些企业制定有针对性的特殊政策，并保证实施到位。要把“管”的思维变成“服务”的思维。

“优化民营企业发展环境将极大增强民营企业家信心，激发企业家精神。”宋君恩进一步表示，而企业家有了信心，就会加大研发、市场和供应链投入，开展技术和产品创新，实施数字化升级，为中国制造业高质量发展贡献力量。

(责编：申佳平、陈键)

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