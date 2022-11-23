王绍绍、实习生施懿芝

今年以来，全国多个省区市政府工作重点都提到了“中小企业数字化转型”。中国电子技术标准化研究院编制的《中小企业数字化转型分析报告（2021）》显示，当前，79%的中小企业已处于数字化转型的初级阶段。

近日，工信部印发《中小企业数字化转型指南》（下称《指南》），以数字化转型推动中小企业增强综合实力和核心竞争力。多位专家在接受人民网采访时称，中小企业是实体经济的重要组成部分，也是产业数字化转型的重点。《指南》为中小企业数字化转型提供了基本思路和方法，未来，实现数字化深度应用还需要产业上下游和政府多方合力。

大势所趋 数字化转型加快布局

近年来，世界主要国家纷纷加快数字化转型战略布局，“数实融合”对我国构建现代化产业体系有重要意义。中小企业是国民经济和社会发展的生力军，业内专家表示，中小企业数字化转型已不是“选择题”，而是关乎生存和长远发展的“必修课”。

11月9日，2022全国中小企业数字化转型大会在山东济南召开，工信部部长金壮龙介绍，目前，全国中小微企业数量达到4800万家。国家统计局显示，2021年，我国规模以上中小工业企业营业收入、利润总额同比分别增长19.9%、25.6%，中小企业发展动力强劲。2021年，工信部面向中小企业用户带宽和专线平均资费再降低10%。

“新一轮科技革命和产业变革，这种浪潮正在蓬勃壮大，发展数字经济已经成为不可逆转的时代潮流。”工信部网络安全产业发展中心副主任李新社在采访中表示。

《指南》指出，需求方、供给方和地方各级主管部门要根据从易到难、由点到面、长期迭代、多方协同的工作思路，从开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数字化、融入数字化生态、优化数字化实践等五个方面的转型路径，充分激发中小企业自身转型动能，按照“评估-规划-实施-优化”的逻辑闭环，科学高效开展数字化转型。

“无论是推进管理数字化、开展业务数字化，还是深入开展大中小企业‘携手行动’，《指南》都给出了不少操作性强的举措。这有助于中小企业回避规模小、成本高、底子薄等劣势，让数字化转型扎扎实实地为企业发展提供助力。”中国社科院工业经济研究所研究员周民良说。

循序渐进 转型仍需克服难题

有企业负责人分享了来自一线的实际经验：数字化积分体系增加了用户的参与感；智能化路线规划有效安排人力、运力，提升了运营效率；数字化管理实现了全流程可追溯，第一时间探测异常现象并修复，提升了管理效率。这分别对应着产品、业务和管理数字化的转型态势。

但也有许多中小企业在转型过程中遇到了困难。对数字技术的认识停留在概念阶段、系统解决方案不配套、应对危机能力不强……业内专家表示，中小企业数字化转型主要面临成本和技术方面的难题。

首先，相比于实力雄厚的大型企业，中小企业囿于成本控制和资源限制，整体呈现的数字化转型水平较低。中国人民大学经济学院教授聂辉华教授在接受人民网采访时表示，不少企业对数字化转型的认识不到位，没有清晰的思路和理念。国家标准化专家委员会主任、中国工程院院士邬贺铨表示，数字化转型不是花钱就能买来的，它更多是一种服务，与消费互联网完全不一样。

其次，中小企业数字化转型面临着技术难题。2021年数据显示，在产品研发设计过程中，88%的中小企业应用计算机辅助开展工作，其中建立三维仿真模型并进行仿真优化的企业占比仅为18%。聂辉华认为，我国在数字化转型的核心技术和第三方服务方面供给不足，核心技术如芯片、关键的工业软件，基本都要靠国外引进。在软件方面，能做总包的第三方服务商也不多，中小企业的个性化需求难以得到满足。

聂辉华还介绍，企业数字化转型，现在看来并没有显著提升企业资产回报率和利润率，其原因在于大部分企业要么还没有转型，要么处于转型的阵痛期和实验期。相对而言，大企业的数字化转型效果比较好，中小企业的数字化转型效果还有提升空间。

多方助力 构建数字经济“朋友圈”

据有关机构预测，未来5-10年，我国数字经济占GDP的比重将达到60％，数量众多的中小企业在企业主体中的占比将大幅增加，中小企业有望成为实现数字技术应用和业务创新的最佳土壤。

《中小企业数字化转型报告（2021）》也指出，中小企业具有业务聚焦、决策高效的优势，如果能够及时转变观念，找准价值切口，就可以获取切实的经济效益。除了革新观念，还有什么方法能够把中小企业的数字化优势发挥出来，挖掘更多应用场景，充分享受数字化带来的红利？

聂辉华建议，政府部门可以考虑成立专门负责中小企业数字化转型的机构，提供财政、税收等方面的优惠，鼓励企业进入数字化园区等；另外，建设共同平台也很重要，平台促进信息的流通，能够使第三方机构专门去针对不同行业、不同规模或者不同地区的企业，量身定做一些方案。

解决中小企业普遍存在的转型能力不足问题已成当务之急。2021年5月，国家发改委联合17部门以及互联网平台、行业龙头企业、金融机构等145家单位，启动“数字化转型伙伴行动”；今年8月，工信部启动为期1个月的中小企业数字化服务节活动，超过6000家服务机构和60万家中小企业受益；多地陆续出台了支持中小企业数字化转型的具体方案。

“通过宣传推广‘指标’‘指南’等工具书，树立一批数字化转型典型标杆案例。下一步，工信部将围绕中小企业全方位需求，梳理推广一批中小企业数字化典型模式，以点带面引领广大中小企业数字化转型发展。”工信部副部长徐晓兰在2022全国中小企业数字化转型大会发布会上说。

(责编：乔业琼、高雷)

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