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18部门：加强医疗美容综合监管执法

2022年11月23日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、市场监管总局、中央网信办等18部门近日印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（以下简称《行动方案》），其中提出“按年度提出国家医疗质量安全改进目标，推动医疗服务质量持续改进。加强医疗美容综合监管执法。”

《行动方案》要求，提升社会服务效能。持续开展服务质量监督监测和结果通报。加强城乡社区服务体系建设，推进城市一刻钟便民生活圈建设，实施村级综合服务设施提升工程。推动康复辅助器具产业提质升级。健全高龄、失能（失智）老年人长期照护服务体系和相关标准，组织医养结合示范项目，开展社区医养结合能力提升行动，实施医养结合人才能力提升培训项目，提高医养结合服务质量和水平。

同时，建立健全托育服务政策法规体系和标准规范体系。按年度提出国家医疗质量安全改进目标，推动医疗服务质量持续改进。加强医疗美容综合监管执法。加强政务服务事项管理、集成化办理、便民热线运行、服务评估评价等标准的制定、实施和宣贯。督促水、电、气、暖等公用事业领域企业公开服务内容、服务流程、资费标准等信息。

(责编：申佳平、高雷)
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