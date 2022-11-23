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18部门：提高轮椅、助行机器人等器具智能化程度

2022年11月23日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、市场监管总局、中央网信办等18部门近日印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（以下简称《行动方案》），其中提出“提高轮椅、助行机器人等康复辅助器具智能化程度”。

《行动方案》要求，增强儿童老年人残疾人用品适用性。围绕特殊人群消费品发展需求，加大人体工效基础研究、技术研发和标准制定力度。深入推进儿童和学生用品安全守护行动，提高校服、玩具、文具和婴童用居家防护、运动防护、助行骑乘等产品质量安全水平。建立老年用品产业标准体系，推动适老化产品发展和智能应用及终端产品适老化改造。提高轮椅、助行机器人等康复辅助器具智能化程度，丰富助视、助听和辅助阅读类产品供给。

(责编：申佳平、高雷)
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