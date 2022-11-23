人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰）近日，民航局发布了2022年10月份民航业主要生产指标统计，数据显示，10月份全行业完成运输总周转量为42.6亿吨公里，较上年同月下降42%。其中国内航线完成24.3亿吨公里，较上年同月下降56.6%；港澳台完成0.2亿吨公里，较上年同月下降2.2%；国际航线完成18.3亿吨公里，较上年同月增长4.8%。

10月份全行业完成旅客运输量为1592.4万人次，较上年同月下降59%。其中，国内航线完成旅客运输量为1572.3万人次，较上年同月下降59.4%；港澳台航线完成旅客运输量为4.8万人次，较上年同月增长56.6%。随着近段时间国际客运航班有序恢复，国际航线旅客运输量回升明显，10月份共完成旅客运输量为20.1万人次，较上年同月增长86.7%。

10月份全行业完成货邮运输量为49万吨，同比下降18.9%。其中，国内航线完成26.6万吨，较上年同月下降31.9%；港澳台航线完成1.1万吨，较上年同月下降14%；国际航线货邮运输需求保持较高水平，10月份共完成22.4万吨，较去年同月增长5%。

从今年7月份以来，随着我国防控政策的逐渐优化，一直被严控的国际航班有了实质性的大幅增加。紧接着，各大航司纷纷宣布了新航季计划，各航司执行的国际航班量，较去年同期的国际航班量，有着更加明显的增长。

近日，国航、东航、南航三大航司纷纷宣布，四季度将继续加大国际航线，逐步释放运力，这也显示出航司对国内和国际市场的信心，国际航线市场有望持续好转。

在国际航线方面，中国国航表示，10月30日零时起，开始执行冬春季航班计划。国际方面，新航季国航计划执行52条国际及地区客运航线，132班次/周，新恢复北京-新加坡、杭州-罗马、杭州-大阪、重庆-迪拜、重庆-首尔、天津-东京、天津-大阪等国际航线，计划新开北京-约翰内斯堡-成都、重庆-布达佩斯、重庆-胡志明市等国际航线。

中国国航董事会秘书黄斌认为，随着疫情控制趋于稳定以及防控政策不断优化，旅客对民航客运的接受度正在重新提升，市场信心也在同步恢复。“预期今年四季度至明年将会是国内民航客运市场在波动中恢复和逐步释放存蓄需求的一个阶段，国际航线市场需求在运力增投和政策利好的刺激下有望小幅恢复。”

东航表示，公司结合冬春换季已增加了部分确定的航班计划，后续随着民航局与各国双边谈判的进展及总体计划，公司有望逐步增加和恢复国际航班。

东航副董事长、总经理李养民表示，公司结合冬春换季已增加了部分确定的航班计划，后续随着民航局与各国双边谈判的进展及总体计划，公司有望逐步增加和恢复国际航班。

南航表示，冬春航季，南航在国际航线方面已新增广州至欧洲及东南亚等部分航线，下一步将陆续恢复或加密广州至北美等国际航线，同时，南航将积极研判市场走势，灵活调整运力投入，满足市场需求。

南航战略规划投资部总经理袁金涛表示，冬春航季，南航在国际航线方面已新增广州至欧洲及东南亚等部分航线，下一步将陆续恢复或加密广州至北美等国际航线，同时，南航将积极研判市场走势，灵活调整运力投入，满足市场需求。

(责编：乔业琼、高雷)

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