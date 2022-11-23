人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰）《“十四五”民用航空发展规划》提出，持续推进快线公交化，打造高频率、高品质的骨干网，巩固航线网络基本盘。

为了促进国内航空市场的恢复和提振，首都机场联合航空公司不断优化航线网络结构，打造首都机场快线发展的联动平台，并强化资源整合，全力支持国航升级六大快线产品，紧密围绕京津冀、长三角、粤港澳、成渝经济圈构建空中快线网络格局，积极融入国家综合立体交通网建设。

11月22日，中国国际航空公司（以下简称国航）在北京首都国际机场以“快出发 享旅程”为主题举办了国航快线品牌发布会，介绍了国航快线航班时刻、机型安排、客票服务和出行产品的全面升级。

据国航市场营销部总经理那娜介绍，国航快线是中航集团在服务提升上的一次积极探索。此次2022年冬春航季次推出升级版国航快线，是从北京首都机场飞往上海、杭州、成都、重庆、广州、深圳的六条航线，在进一步优化航班号、时刻梯度、宽体机投入的基础上，完善了便捷登机口等地面配套保障资源，推出了一系列定制化增值产品，打造“随到随走”的优质服务品牌，为广大旅客提供更为舒适、便捷的全流程出行体验。

首都机场方面，聚焦地面资源保障，在3号航站楼设置快线专属值机柜台、专属安检通道、优先停靠廊桥、固定行李转盘、隔离区内人工柜台等服务资源，全面提升旅客进出港全链条出行品质。同时，首都机场创新推出隔离区内变更功能，实现机场安检信息系统和离港系统与国航线上平台的信息互联，大幅减少旅客因早到在隔离区内等候时间，切实做到旅客随到随走、灵活出行。

那娜表示，国航快线的目标是将旅客出行打造为“飞快、畅快、愉快”的享受之旅。目前，国航快线每天单程航班已经超过10班，起飞时刻从早到晚均匀分布，基本为整点或半点。

在地面环节，北京、上海、杭州、成都、重庆、广州、深圳各地机场均设置了国航快线专属的值机柜台、优先安检通道、便捷登机口以及相对固定的行李提取转盘，减少旅客排队时间、缩短旅客步行距离。

此外，国航快线提供了更加优质的空中服务。北京首都-上海虹桥和北京首都-深圳两条快线全部配备宽体机执飞。空中除配备快线专属菜单及属地特色美食外，国航A359机型全舱配备地空互联机上Wi-Fi，打造更加舒适愉悦的飞行体验。

中航集团副总经理王明远表示，国航快线品牌的全新发布是运行服务品质的再升级，更是打造美好出行体验的新起点。未来，将加快建设世界一流航空运输产业集团，用实际行动践行“以人民为中心”的发展思想，为建设民航强国贡献更大的力量。

首都机场相关负责人表示，在国内民航市场恢复的进程中，首都机场也将继续携手驻场航空公司推出更多优质、创新的航空产品，持续提升快线品牌竞争力和影响力，积极打造中国服务标杆，为旅客创造“又快又好又中国”的美好出行体验。

(责编：乔业琼、高雷)

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