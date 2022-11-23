人民网北京11月23日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆（ITER）的核心部件——被喻为ITER“防火墙”的增强热负荷第一壁22日完成首件制造，其核心指标优于设计要求，具备了批量制造条件。

据介绍，作为国际科研合作项目，ITER是旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索核聚变技术商业化的可行性，中国承担了其中约9%的任务。在中国国际核聚变能源计划执行中心指导下，中核集团核工业西南物理研究院承接ITER增强热负荷第一壁全尺寸原型件研制，在成功批量制备增强热负荷手指部件后，解决了一系列技术难题，完成部件的焊接装配。中国团队领先国际完成首件制造，再次为ITER关键部件的研发取得实质性工程突破。

“增强热负荷第一壁完成首件制造，标志着中国突破‘ITER增强热负荷第一壁’关键技术，实现该项核心科技持续领跑。”科技部中国国际核聚变能源计划执行中心主任罗德隆表示，多年来，我国第一壁团队做了大量的、卓有成效的研发工作，不仅为我国自主掌握关键技术、履行国际承诺、展现大国担当做出了贡献，也为ITER计划提供了重要的“中国智慧”和“中国方案”。

(责编：乔业琼、高雷)

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