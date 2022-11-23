原标题：中国人寿乡村振兴存量投资规模超780亿元

乡村振兴是巩固拓展脱贫攻坚成果的重要措施，而支持农业农村发展，全面推进乡村振兴，离不开金融活水的灌溉。中国人寿心怀“国之大者”，践行乡村振兴责任使命，以创新提质为主题，积极构建完善“一个国寿、一揽子推进乡村振兴”工作机制，助推农业稳定发展、促进农民增收，将保险职能、公益力量和服务优势汇聚成金融之力，切实发挥出行业“头雁”作用。

驰而不息 筑牢乡村振兴“压舱石”

乡村振兴离不开农业发展，农业发展需要贴心的保障。中国人寿聚焦产业振兴，立足乡村特色产业，因地制宜、精准施策，积极探索创新保障产品，通过“保险+期货”“保险+科技”等保险深度参与产业振兴模式，助力建设农业强国，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。目前，中国人寿在全国乡镇、村设置超5万个“三农”服务站点，在售农险产品超2000余款，涵盖种植、养殖、森林等各个领域，为全国涉农生产提供专业保险保障。自开办农险业务以来，通过农业保险累计为近1.4亿户次农户提供风险保障近4万亿元。

集团旗下财险公司还因地制宜为农户匹配合适的农险产品，有效支持“米袋子”“菜篮子”稳产保供。例如，在山东东营，黄河口大闸蟹也有专属的“养殖综合气象指数保险”，当养殖户因台风和强降雨遭受损失时，中国人寿财险公司负责赔偿，最高每亩赔付1000元，确保绝产后养殖户还能再生产。2021年7月一场强降雨造成损失后，当地一位养殖户用3114元给自己222亩大闸蟹上的保险，最终赔款77840元，挽回了成本损失，尝到甜头的养殖户今年投保面积翻了一番。截至2022年9月底，中国人寿财险公司三大主粮作物完全成本和收入保险试点落地11个省份，累计承保面积4500余万亩，提供风险保障420余亿元。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，截至2022年9月底，中国人寿集团旗下寿险公司开发“国寿乡村振兴团体定期寿险”等13款专属产品，涵盖意外、定期寿险、重疾、医疗费用补偿等责任，覆盖全国服务已脱贫、易返贫人员，并在安徽、广西、贵州、青海、内蒙古等16个省份落地；财险公司推出“乡村振兴保”“乡村安心保”“乡村民生保”“美丽乡村保”系列专属产品，落地26个省市，承担风险保障超3000亿元。近三年来，中国人寿已累计服务脱贫人口近千万，累计提供风险保障近万亿元、累计提供医疗补偿近百亿元。

持续创新 激发乡村振兴“强动能”

多年来，中国人寿将“国家所需”“民心所盼”与“国寿所能”相结合，积极融入乡村振兴的时代大潮，先后选派帮扶干部2300余名扎根一线。帮扶干部们把他乡当故乡，把乡亲的事当做自己的事，通过实地调研，梳理当地产业发展痛点、难点、堵点，因地施策，将真情播撒在广袤大地。

在芜湖市套北村，中国人寿帮扶干部帮助村里成立生态农业科技公司，将不同村民家中的特色美食齐聚市集，为农户增收，被村民亲切地称为“麦田守望者”；在莎车县夏马勒巴格村里，帮扶干部为村民请来林果技术人员进村作技术培训，改良村民最关切的樱桃种植方法，成为村民“无话不谈的好朋友”；在会昌县上半岭村，帮扶干部不仅在春耕时候帮助缺劳动力脱贫户插秧，还积极拓展线上销售渠道，将当地特色农副产品推荐至广发银行线上商城，成了村里人的“忘年交”。这样感人的温暖瞬间还有很多，记录着帮扶干部们用脚丈量、用眼观察、用笔记录、用情投入、用心解决的驻村故事。

近年来，中国人寿集团成员单位广发银行创新推出由担保贷、补偿贷、订单贷、抵押贷等产品组成的“乡村振兴贷”产品方案，目前已形成20多个有特色涉农贷款专案产品，并推出全流程线上化产品。与此同时，在帮扶地区执行“专项资金、专享通道、专项授权、专属利率、专款产品、尽职免责”“五专一免”举措，同等条件优先保障“乡村振兴贷”系列产品贷款额度；出台小微客群农村承包土地经营权和林地使用权抵押贷款服务方案，对普惠型涉农贷款和金融精准帮扶贷款实施优惠FTP支持政策，加快“乡村振兴贷”系列产品推广落地。截至2022年9月底，普惠型涉农贷款余额超190亿元。

久久为功 探索乡村振兴“新路子”

七夕茶业有限公司位于郧西县涧池乡下营村，年销售红茶3000余万元。正是这样一家带动当地发展的企业，此前也曾面临着破产风险。

“刚开始的时候，公司生存很艰难，面临包括建厂、销售等等一系列问题。后来中国人寿在考察调研中发现我们的企业比较有前景，便积极运用资金、客户、渠道等优势，帮助我们的农产品走向全国。双方定制的‘国寿七夕茶’也成为我们的特色产品。短短几年，公司从一个小作坊发展到现有规模，可以说是中国人寿给我们注入了一剂‘强心针’。”七夕茶业有限公司董事长王华健说。

“授人以鱼不如授人以渔”，要保持脱贫攻坚取得的好成效，继续增加民生福祉，就需要探索出乡村振兴“新路子”。中国人寿在加大保险保障和信贷投入力度的同时，充分发挥保险资金的长期性优势，不断探索创新投资帮扶模式，采取债券投资、权益投资的形式助推乡村振兴产业发展，陆续形成乡村振兴产业基金、主题资管产品、债券投资等投资帮扶模式，通过“输血+造血”的方式，增强防返贫能力。

截至2022年9月底，中国人寿乡村振兴存量投资规模超780亿元，脱贫攻坚期间创新设立规模达5亿元的扶贫基金体系，继续发力乡村振兴事业，以金融投资带动产业发展，以产业发展推动乡村振兴。伴随着乡村振兴进入新阶段，中国人寿将脱贫攻坚期间创设的“国寿丹江口绿色扶贫产业基金”升级为“国寿美丽乡村(丹江口)产业基金”，延长基金存续期，加快市场化转型，引入外部优质市场主体对接帮扶地区优势资源，在发挥基金整合经营资源能力方面取得突破。同时，将“国寿(郧西)教育扶贫基金”提档升级为“国寿(郧西)乡村振兴基金”，基金规模由3000万元增加至5000万元，资助覆盖面扩展为对郧西县当地的教育、乡村医护工作者、乡村振兴创业带头人、返乡青年创设的扶贫产业等多方资助，激发郧西在外学子和务工青年返乡创业热情、激活农村资源、拓宽产业维度、优化三产融合，为推动乡村全面振兴提供有力支持。

乡村振兴，关键在人、关键在干。中国人寿将继续履行金融央企责任，发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势，以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入到“三农”工作中，一步一个脚印奋力谱写新时代乡村振兴新篇章。

(责编：曹淼、李源)

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