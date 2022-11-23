央视网消息：巡天探宇，解密星空，今天（11月22日）的“一问到底”，我们要追踪中国太空探测事业步履不停。过去一年，“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星际，中国人有了自己的“太空之家”。从空间站距地面四百公里到地火之间最远达四亿公里，中国航天逐梦星辰的脚步迈得更加稳健，中国深空探测越走越远。昨天，由国家航天局联合海南省人民政府、联合国外空司共同主办的“联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系研讨会”在海口开幕，共有来自全球80多个国家和地区的代表一起“共话太空”。大家都很关心什么时候能在月球上留下中国航天员的脚印？我们现在已经有了中国空间站，那什么时候会有月球科研站？普通人什么时候可以地月旅行，甚至地火旅行？未来我国的深空探测将走向何方？这一系列看似遥不可及的问题，如今都有近在咫尺的答案。今天的“一问到底”，我们聚焦中国太空探测。

在正在海口举行的研讨会上，一份“深空探测时间表”引发热议，这就是我国深空探测分几步走？未来十年到底如何飞向远方？一般来讲，距地球38万公里的月球及更远的太空都属于“深空”范畴。目前的探测活动通过三种途径进行：借助地面和太空轨道上的观测设备观测深空天体，以无人探测飞船、登陆器等抵近考察，以及宇航员登陆天体。那么，中国的深空探测“时间表”是怎么安排的呢？此前，总台记者独家专访了中国探月工程总设计师吴伟仁院士，来听听他的解读。

未来10至15年 中国深空探测分几步走？

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：深空探测一个是月球探测，第二是小行星探测或撞击，第三是行星探测，第四是我们要发射重型运载火箭，要把我们现在火箭推力提高4倍左右，为载人登陆火星、登陆月球，以及近地空间大批量的运输做好准备。

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：我们国家探月工程是2004年开始，当初规划的绕月、落月和采样返回现在基本都完成了。嫦娥六号，我们现在已经把它划入到四期后面了，嫦娥七号、嫦娥八号、建科研站联系在一起了，前面三大步已经完成了，下面我们要实施四期了。四期工程以后可能还有五期工程，还有六期工程，那都是后面的事儿了……

新一代载人火箭何时完成研制？

深空探测能否越走越远，动力十足的火箭是关键。我们熟知的中国空间站“专用座驾”——长征五号，它的推力可以满足近地轨道的运载能力，但是想要完成载人登月甚至探索更远的太空，就需要有更强劲推力的重型运载火箭。那么，新一代载人火箭的研制有时间表了吗？

据介绍，新一代载人火箭的箭体直径与长征五号运载火箭相当，通过将已经成熟的火箭技术进行综合运用，将满足我国载人登月的任务需求。

中国工程院院士 航天科技集团一院长征系列运载火箭总师顾问 龙乐豪：相当于三个长征五号的芯一级，把它捆绑起来，每一个芯级是三个组合体并联的，每一个组合体上有7台发动机，每一台发动机推力将近120吨左右，就这么一个庞然大物，当然还有二级，这样就把三个中国人分两次发射。近地轨道的运载能力可以达到大概70吨左右，地月转移轨道的能力，就是地球到月球的转移轨道的运载能力大约是27吨，这样可能分两次发射，将（实现）三个中国人在2030年以前登上月球。

同时，龙乐豪院士介绍，我国重型运载火箭也正在研制中，它箭体直径达到10.6米，高度110米左右，低轨道的运载能力可以达到150吨以上，地月转移轨道的能力达到50吨以上，这将是未来运载能力最强的火箭。

中国工程院院士 航天科技集团一院长征系列运载火箭总师顾问 龙乐豪：这样一个火箭超过了可以说是历史上所有的火箭的运载能力，将来除了实现我们更遥远的，比如说载人火星探测，还有建立月球基地，甚至于将来直接民用，就让它建造空间太阳能电站来运输，现在进展都还不错，具体模样都做出来了，一二三级的发动机都已经相应地做过了全系统的短程的热试车考核，也就是说具体方案都已经定了，8年到10年应该进入首次飞行试验是完全可能的。

“嫦娥”何时再返月球？中国人何时能登月？

有关时间点，其实我们还有很多疑问。嫦娥六号什么时候采样返回？中国宇航员何时登月？月球互联网什么时候建成？对此，中国探月工程总设计师吴伟仁院士表示，2024年，按计划嫦娥六号将会采样返回；到了2030年左右，吴院士说，中国人就可以把脚印放到月球上去了；未来，还可以在月球上玩手机、刷视频，甚至看世界杯，因为吴院士表示，只要建成了月球互联网，就能覆盖地月空间、月球空间甚至星际空间，在地球上生活的一切都能搬到月球上去。

月球科研站什么样？何时建成？

现在我们已经有了中国空间站，那么月球科研站离我们还有多远呢？吴院士表示，对于月球科研站的建设，要先组成一个国际科研站的基本型，然后再在这个基础上扩展成一个国际月球科研站。那么，这如何实现？何时建成呢？来听他的介绍。

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：月球探测的四期工程包括嫦娥七号、嫦娥八号等，我们要在月球上构建一个月球科研站的基本型，涵盖着陆器、月球车、飞跃器，轨道上还有轨道器，我们可以随时在那儿观察。飞跃器要从月球上面起飞，也可以多次起飞。

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：国际月球科研站也以它为基础，其他国家的一些航天器在上面，共同在月球南极，这么一小块儿地方构建一个科研站，因为月球南极有一个好处，月球背面是看不着的，太阳光又照不着怎么办？月球背面可能有长时间的极昼和极夜现象，因此这样它至少有点光照，虽然光照不足，零下80℃到零下100℃左右，那这时候人和机器还是可以长时间扛下去的。

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：我们国家是第一个提出在月球南极设科研站的国家。

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：首先安全着陆，另外有行走的月球车，现在我们嫦娥三号、嫦娥四号都释放了月球车，但是我们车子很小，120公斤。以后这个车子要比现在大了，因为我们火箭推力大了，而且也是可以坐人的，你比如说美国人现在搞了一个月球车，它里面两个人，一个人开车，一个人休息，还有一架床，还有卫生间……第三部分还有能源供给，比如我们现在正在研制新的能源系统，把核能用在上面去，那就可以长时间大功率地解决能源问题。还有通讯设施，还有网站，还有基站，实现和地面之间通讯以后，比如说和火星通讯或者和其他星际通讯中转。

中国探月工程总设计师 吴伟仁院士：有人说以后从月球起飞，飞往火星、飞往其他星球就省时省力了，如果从月球上起飞那难度就小多了。我们宇航员希望在10年之内能够上月球，大概是这么个进度。2028年左右，我们基本型就建起来了。

新闻链接：太空里的中国探索

从神舟飞天，到嫦娥奔月，再到天问探火、羲和逐日，中国人探索宇宙奥秘的脚步从未停止，有哪些"名场面"令你记忆犹新？一起来梳理和盘点。

多年以来，月球一直以正面对着我们，这导致人们对其背面有着无限幻想。有人觉得月背上有外星人的基地，有人觉得月背有远古太阳系的秘密，总之众说纷纭。直到嫦娥四号成功着陆月背，这一切的谜题才有了答案。而在嫦娥四号登陆时，它带着的那只“小兔子”——玉兔二号月球车更是使命在肩。自登陆以来，在月球背面，玉兔二号月球车已经完成第44月夜休眠，目前在月球背面累计行驶里程1239.88米。月背探索，蟾宫折桂，只为留下“中国足迹”。

今年5月是天问一号成功落“火”一周年。去年5月15日，天问一号探测器着陆火星乌托邦平原南部预选着陆区，我国首次火星探测任务着陆火星成功，标志着我国迈出了星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹。现在，远在数亿公里外的火星，祝融号火星车正在休眠，预计年底12月前后，祝融号火星车巡视区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。天问落“火”，解密星空，只为找寻太空“中国答案”。

天问一号首次火星探测任务圆满完成后，下一步就将开始小行星的探测。国家航天局副局长吴艳华曾表示，接下来要进行一次包括着陆、取样返回等任务在内的小行星的探测。紧接着还要开展对火星的取样返回、木星系的探测，以及行星际穿越探测。吴艳华表示，行星探测工程计划在未来10到15年内完成。目前我国还在进行中长远发展战略规划的论证，比如太阳系边际的探测、发射大型空间太阳能电站、火星上发射更大的探测设备等等。中国人探索宇宙的脚步将走得越来越远。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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