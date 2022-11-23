新华社福州11月23日电（记者侯雪静、林善传）记者23日从三峡集团了解到，由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是目前全球单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破。

三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示，16兆瓦机组的成功下线，标志着我国风电装备产业实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的历史性跨越。下一步，将加大力度推广使用我国自主研发、具有国际先进水平的“大国重器”，以实际行动支持先进装备制造业。

三峡福清兴化湾海上风电场。（图片由三峡集团提供）

据了解，此次下线的单机容量16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大；轮毂高度达146米，约相当于一座50层大楼的高度。在满发风速下，单台机组每转动一圈可发电34.2千瓦时。根据多年平均发电量设计值，单台机组每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能，能够满足3.6万户三口之家一年的生活用电，可节约标煤约2.2万吨，减排二氧化碳约5.4万吨。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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