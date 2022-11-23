新华社北京11月23日电（记者范思翔）记者23日从国家机关事务管理局了解到，国管局近日印发《关于提高中央行政事业单位国有资产管理效能 坚持勤俭办一切事业的实施意见》，推动提高国有资产配置处置、日常运行、服务保障等方面的管理效能，坚持勤俭办一切事业。

意见以全流程、全要素、全方位提升中央行政事业单位国有资产管理效能为主线，从严格资产配置处置、严控资产运行耗费、提升资产保障能力、强化计划预算控制、推动管理方式转型、涵养勤俭节约风尚6个方面，提出从严控制新增资产配置、提高资产处置利用收益等12项具体措施。

意见强调，严把资产配置“入口关”和资产处置“出口关”。新增的各类资产配置需求，首先应当通过单位内部调剂存量资产予以保障；内部无法调剂的，可通过中央行政事业单位公物仓进行跨部门、跨地区、跨层级的调剂予以保障；调剂无法解决的，综合分析租用、购置、建设等方式后，在符合法律法规的前提下，选择最优方式配置。严格资产处置审核，规范处置程序，未达报废期限的资产原则上不得处置，已达报废期限但尚能使用的资产要继续使用，切实做到物尽其用，避免形成浪费。

意见还指出，推动管理方式转型，通过升级中央行政事业单位资产管理服务平台、完善机关运行成本统计信息系统等方法，准确核算和动态反映资产存量、配置处置和运行成本等情况，提升数字化履职能力。同时，通过培育勤俭节约的意识和习惯、打造勤俭持家的专业队伍，提升勤俭节约的责任感和自觉性。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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