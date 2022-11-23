人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

国管局发文推动提高国有资产管理效能

2022年11月23日17:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月23日电（记者范思翔）记者23日从国家机关事务管理局了解到，国管局近日印发《关于提高中央行政事业单位国有资产管理效能 坚持勤俭办一切事业的实施意见》，推动提高国有资产配置处置、日常运行、服务保障等方面的管理效能，坚持勤俭办一切事业。

　　意见以全流程、全要素、全方位提升中央行政事业单位国有资产管理效能为主线，从严格资产配置处置、严控资产运行耗费、提升资产保障能力、强化计划预算控制、推动管理方式转型、涵养勤俭节约风尚6个方面，提出从严控制新增资产配置、提高资产处置利用收益等12项具体措施。

　　意见强调，严把资产配置“入口关”和资产处置“出口关”。新增的各类资产配置需求，首先应当通过单位内部调剂存量资产予以保障；内部无法调剂的，可通过中央行政事业单位公物仓进行跨部门、跨地区、跨层级的调剂予以保障；调剂无法解决的，综合分析租用、购置、建设等方式后，在符合法律法规的前提下，选择最优方式配置。严格资产处置审核，规范处置程序，未达报废期限的资产原则上不得处置，已达报废期限但尚能使用的资产要继续使用，切实做到物尽其用，避免形成浪费。

　　意见还指出，推动管理方式转型，通过升级中央行政事业单位资产管理服务平台、完善机关运行成本统计信息系统等方法，准确核算和动态反映资产存量、配置处置和运行成本等情况，提升数字化履职能力。同时，通过培育勤俭节约的意识和习惯、打造勤俭持家的专业队伍，提升勤俭节约的责任感和自觉性。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国银行业协会发布《中国保理产业发展报告（2021-2022）》
　　人民网北京11月23日电 （记者罗知之）近日，中国银行业协会发布了《中国保理产业发展报告（2021-2022）》（以下简称《报告》）。这是中国银行业协会连续第十年发布保理产业发展报告。…
18部门：加强医疗美容综合监管执法
　　人民网北京11月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、市场监管总局、中央网信办等18部门近日印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（以下简称《行动方案》），其中提出“按年度提出国家医疗质量安全改进目标，推动医疗服务质量持续改进。加强医疗美容综合监管执法。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部