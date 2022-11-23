党的二十大擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。由中央网信办网络传播局指导，中共江苏省委网信办出品，现代快报+制作的“探寻中国式现代化之路——我比任何时候更懂你（第二季）”系列短视频燃情上线。30位顶流推荐官连麦互动，30个青青学习团沿着“大国重器”“绿水青山”“全面小康”“文化传承”四条线路，沉浸式打卡学习，探寻中国式现代化的生动实践。

本集短视频沿着“全面小康”学习线路，打卡福建省三明市沙县区——“国民美食”沙县小吃发源地，一起get藏在人间烟火里的致富秘诀。

【党的二十大报告摘要】

发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

【连麦顶流】

本集顶流推荐官：

林启得 著名创作歌手、《三明后生仔》原唱

大家好，我是三明后生仔林启得。扁肉是砖，拌面是钢，盖起了沙县的高楼大厦……你以为沙县小吃只有拌面和扁肉吗？No No No!在沙县吃沙县小吃，有你更多想象不到的快乐。今天，让我的好朋友、北大博士敖鹏带大家去体验一下！

【青青学习团】

团长：

敖鹏 北京大学博士、三明学院文化传播学院副院长

团员：

张雅雯 福建省三明市沙县区乡村振兴局工作人员

李易家 三明学院学生

李成辉 福建闽光文旅员工

【本集介绍】

在国民小吃的故乡，作为青青学习团团长的敖鹏，与学习团成员张雅雯、李成辉、李易家一起，进行了100元沙县小吃大挑战，体验品尝了千锤百炼的扁肉，见识了沙县小吃背后的“神秘组织”，也get了其“热搜体质”背后的全面小康“秘籍”：从国民美食到致富产业，沙县小吃走出了一条乡村振兴的新路。

在东北长大的敖鹏，北大博士毕业后，从北方来到了几千里之外的南方城市三明，也是因为对沙县小吃的热爱和追寻。重走沙县小吃发展历程之路，她直言对沙县小吃有了更深的了解，“在乡村振兴的进程中，特色小吃产业是重要抓手，小吃不仅是国民IP，更是发展的重要基石。”

此次沙县小吃诞生史和制作技艺的沉浸之旅，成功圈粉学习团的Z世代成员们。“这次不仅尝到了美食，还学习到了一种‘实说实干、敢拼敢上’的沙县精神。”00后大学生李易家说。

“人间烟火里藏着致富秘诀，草根产业也可炼成百亿产业集群。”95后李成辉收获满满，他说今后要向更多人介绍沙县小吃的“成功密码”。

作为沙县本地人，张雅雯积极投身到乡村振兴建设中，希望能为家乡的发展贡献更多力量，“乡村振兴的大道上，沙县小吃会继续奋力‘奔跑’。”

来源：现代快报全媒体

(责编：牛镛、岳弘彬)

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