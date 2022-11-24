人民网北京11月24日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，11月23日，农业农村部召开全国经济作物高质量发展暨种植业“三品一标”提升行动推进视频会议。会议强调，要深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立大食物观，坚持问题导向和系统观念，深入分析新形势新要求，找准着力点主攻点，加快推进经济作物、特色产业高质量发展，以实际行动助力全面推进乡村振兴。

会议强调，对标高质量发展要求，我国经济作物生产还存在不少问题短板。要坚持问题导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持大食物观，统筹粮经协调发展，统筹保数量、保多样、保质量，以构建经济作物高质量发展的产业体系、生产体系和经营体系为目标，强化市场导向和创新驱动，推行适区适种、绿色标准化机械化生产，发展适度规模经营和社会化服务，着力提高全要素生产率，走规模适度、结构合理、特色鲜明、模式先进、环境友好的高质量发展之路。

会议要求，要坚持适区适种、有序发展，避免盲目引种、无序扩种。严禁在永久基本农田、高标准农田上种果栽茶。同时，统筹用好产业融合发展、主体培育、质量安全等支持政策，灵活用好金融服务，积极引导社会投入，形成多元投入格局。以种植业“三品一标”提升行动为重点，加快高品质棉花、双高甘蔗、特色果菜等品种选育。示范推广“按图索菜”“按图索果”等订单生产模式，加快推进“互联网+”经营模式，打造一批知名品牌，因地制宜发展休闲采摘等新产业新业态。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经