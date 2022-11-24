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商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道

2022年11月24日20:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）日前，中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷11月24日透露，此次会谈中，中方提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。

商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍了上周五中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪会晤的相关情况。

束珏婷介绍，11月14日，中美两国元首在巴厘岛成功举行会晤，就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。11月18日，商务部部长王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴琪。

束珏婷表示，此次会见是在两国元首会晤后，双方经贸部门负责人的面对面会谈。会谈是坦诚、专业、建设性的，双方就彼此关切的中美经贸问题和多边、区域经贸合作进行了讨论。

会谈中，王文涛提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。同时，王文涛对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切，建议双方考虑对开放、包容、促进团结合作的地区经济合作倡议均持开放态度。

双方同意继续保持沟通。中方认为，双方面对面交流有助于加深相互了解，加强协调。下一步，中方将落实好两国元首会晤达成的重要共识，希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。

(责编：赵竹青、高雷)
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