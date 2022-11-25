原标题：来了！交通银行个人养老金业务正式上线

11月25日，交通银行个人养老金业务正式上线。客户可通过交行个人手机银行APP、营业网点等各类官方渠道开立个人养老金资金账户，并通过该账户购买个人养老金产品。首批面客的产品包括多只养老目标基金，其中包括市场上唯一一只管理规模超过百亿的明星基金——交银安享稳健养老一年。

记者从交行获悉，2022年11月25日-2023年3月31日，个人养老金先行试点地区基本养老保险参保人在交行首次开立个人养老金资金账户，可获得“开户有礼”支付贴金券礼包58元。同时，联动办理社保卡业务、推荐好友办理开户的客户还能获得更多礼包奖励。

个人养老金业务享受个人所得税优惠政策，帮助广大群众在基本养老保险基础上再添一份积累，为退休生活加固一重保障。交行将全程陪伴客户接触、了解、办理、享受个人养老金政策福利。为此，交行已在个人手机银行APP设立了养老专区“交银颐养”，向客户提供全方位的养老“金融+服务”体验。此外，交行在手机银行、小程序等线上渠道提供养老计划等测算工具，为客户定制专属养老方案，提供丰富养老资讯，满足客户养老规划、节税测算、政策解读等业务需求。交行还在95559客服热线中开通了个人养老金业务人工客服专席，及时响应广大客户业务咨询。

据交行养老金融部相关负责人介绍，养老保险产品、养老理财产品、养老储蓄产品也将在近期陆续上架销售。除单个产品购买服务外，交行投资咨询服务也将于近期推出，根据客户退休日期、收入水平和风险偏好等特征提供投资策略建议，客户购买建议产品组合时还可享受到购物车式“一键下单”的便捷服务。

(责编：董童、李源)

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