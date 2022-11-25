原标题：百事可乐无糖携手蔡徐坤开启元宇宙变革，劲爽突破未来想象

一代人有一代人的时代印记。不同于80、90后，随着互联网的发展和日益增强的文化自信，新时代为Z世代创造了更自由的成长环境，以及更丰富的自我表达空间，赋予其开放包容、勇于创新、个性张扬的多元精神。他们遍布于圈层文化到蓬勃发展的主流行业，乐此不疲地探索未知，解锁人生多样可能性。

11月19日，由百事可乐无糖触发开启的百事首个元宇宙概念发布会在成都正火艺术中心震撼开场。这标志着百事正式步入元宇宙时代，也将在全面焕新的场域与年轻消费者建立更多元联结，焕活年轻创造力，共同破界畅想，探索未来新世界，缔造无限精彩。

现场，百事可乐无糖开创性打造了一个虚实相生的互动空间，象征打破现实与虚拟的隔阂，营造穿梭在过去、当下和未来的沉浸式感官体验。

劲爽无畏，更要全力以赴。围绕现实、突破、共生三大概念，百事可乐无糖构筑超现实体验空间，多维采用全息投影、裸眼3D视效、动作捕捉装置等实时虚拟交互技术，辅以听觉、触觉等立体感官体验，汇聚创想共振磁场，突破边界束缚，从全新劲爽视角出发，透视变幻未来。

在百事联手知名数字艺术家SHANE FU打造的视觉化空间，实景还原了限量数字藏品之一《灵动新境》的梦幻氛围感。这组数字藏品总共有四款，灵感源自百事可乐与舌尖接触瞬间，气泡炸裂升腾时的奇妙化学反应。现场，透过大屏幕近距离感受斑斓粒子鱼贯而入，聆听风吹麦浪，气泡自由呐喊，仿佛在诉说如梦似幻的未来世界是包容、充满活力、不受约束。与此同时，百事可乐无糖还推出限定AR体验罐，现在加入百事饮品旗舰店会员，参加指定活动即可获得，AR解锁劲爽体验。

发布会上，百事家族虚拟偶像团体TEAM PEPSI也首次线下亮相。

(责编：董童、李源)

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