本报北京11月30日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：今年前10个月，我国水路货运量、货物周转量同比分别增长4.8%和5.5%，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.5%和4%。

交通运输部在国务院物流保通保畅工作领导小组统一部署下，高效统筹做好航运领域疫情防控、保通保畅和安全生产工作，着力服务保障产业链供应链稳定畅通。一是精准科学做好疫情防控，二是加强行业运行监测调度，三是做好重点物资运输保障，四是着力优化各项服务措施。在各方面共同努力下，我国港口航道运行平稳有序。

今年以来，我国航运业加快推进基础设施建设，不断提升运输服务保障能力，促进绿色智慧转型发展，取得了明显成效。

基础设施建设持续发力。以联网、补网、强链为重点，以重大项目建设为牵引，加快推进内河高等级航道网建设，着力提升港口基础设施能力和安全韧性。今年以来，苏州港太仓港区四期工程等一批项目建成投产，西部陆海新通道平陆运河先导工程等开工建设，西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道一期工程等交工验收并投入试运行，上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头工程等加速推进，为服务经济稳增长发挥了重要作用。

运输服务保障稳步提升。有关部门高效统筹疫情防控、保通保畅、安全生产工作，确保粮食、能源资源和外贸集装箱运输平稳有序，加强港口、航道和重点船闸运行监测维护，对重点物资船舶实行优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊的“四优先”保障措施。国际班轮公司加大集装箱船舶运力投放，不断优化航线布局。

绿色低碳发展加快推进。统筹推进绿色港口、绿色航道、绿色船舶、绿色运输组织方式发展，前10个月，长江经济带靠港船舶岸电用电量超过6200万千瓦时，同比增长27%；全国集装箱铁水联运量完成729.8万标箱，同比增长18.6%。

数字化转型成效明显。今年，钦州港大榄坪南作业区7—8号泊位等4座自动化集装箱码头建成投产，我国已建和在建自动化码头规模稳居世界第一，关键技术自主可控。前10个月，完成基于区块链的进口货物港口电子放货68.3万标箱，同比增长138%，进一步扩展了区块链技术在航运领域的应用。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 03 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经