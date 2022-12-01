本报北京11月30日电 （记者丁怡婷）今年以来，我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平，第四季度新能源投产并网较为集中。国家能源局近日印发通知，提出积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并。

截至10月底，全国风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。目前，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工，第三批项目审查抓紧推进。

据介绍，保证新能源发电项目及时并网，既有利于增加清洁电力供应，发挥新能源在迎峰度冬期间的保供作用，也有利于促进能源清洁低碳转型，助力实现碳达峰碳中和目标。

根据通知，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，要按照应并尽并、能并早并原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。此外，各单位要加大统筹协调力度，加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 03 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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