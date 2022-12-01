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截至今年十月

我国地理标志产品近两千五百个

2022年12月01日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月30日电  （记者谷业凯）记者从国家知识产权局获悉：近年来，我国地理标志产品量质齐升。截至今年10月，我国累计批准地理标志产品2495个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7013件。2021年，地理标志产品直接产值突破7000亿元。

　　近年来，国家知识产权局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极稳妥推进统一受理渠道、统一专用标志、统一发布公告、统一保护监管、统一对外合作等各项工作，进一步完善地理标志保护、管理和运用体系。

　　制度建设方面，国家知识产权局印发《地理标志保护和运用“十四五”规划》，制定发布统一的地理标志专用标志，修订印发《国外地理标志产品保护办法》，并启动地理标志专门立法工作；深化改革方面，两批地理标志专用标志使用核准改革试点组织开展，涵盖20个省份，在建国家地理标志产品保护示范区达到103个；保护方面，2021年，全国共查处地理标志侵权案件1416件，涉案金额928万元，罚没金额1302.3万元。

　　国家知识产权局有关负责人表示，加强地理标志保护对推动区域特色经济发展、助力乡村振兴、传承传统文化、促进对外开放具有重要意义。下一步，将加强地理标志保护和管理工作，尽快建立地理标志统一认定制度并组织实施。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月01日 11 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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