本报昆明11月30日电 （记者叶传增）云南省交通运输厅近日发布省综合运输发展指数（TDI），数据显示，前三季度全省综合交通投资规模持续高位运行，累计完成投资2253.58亿元，占全年目标任务的75.1%；综合运输生产稳步上升。

今年4月，云南省交通运输厅发布云南省综合运输发展指数，填补了云南省交通运输行业长期缺乏综合性指标的空白，也成为研判全省运输服务行业经济运行形势的重要指标之一。TDI以公路、铁路、水路、民航客货运输数据为基础指标加权合成，针对4种运输方式，TDI分别从基础设施、发展规模、运输效率、绿色运输、安全及效益5个维度，构建了包含38项行业数据指标的评价体系，反映全省综合运输服务行业总体运行状况。

今年前三季度，云南省共争取国家政策性开发性金融工具（基金）约233.6亿元，昆楚大复线高速公路、玉楚高速公路相继建成通车，昆明长水国际机场改扩建工程项目可研获批，大瑞铁路大保段开通运行。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 14 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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