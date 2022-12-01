新华社西安11月30日电 （记者张斌）记者从陕西省交通运输厅获悉：国家“十四五”规划的重点建设项目西安东站、西延高铁西铜段、康渝高铁陕西段11月30日同步开工建设。

西延高铁西铜段、康渝高铁陕西段建设里程共计170公里，西安东站建筑规模达39.4万平方米，3个项目总投资达545.8亿元。项目建成后，西安至延安、重庆、昆明的铁路运行最短时间将分别在1小时、2.5小时、4.5小时以内。

陕西省交通运输厅党组书记、厅长王海鹏介绍，随着这三大重点项目开工建设，陕西在建高铁里程超过700公里，总投资规模约1500亿元，这为陕西积极扩大有效投资、实现经济稳增长提供了坚强保障。

据介绍，“十四五”时期，按照“完善骨架、强化周边”的思路，陕西进一步加快包海等国家高速铁路通道在陕路段建设，规划推进西安至延安、西安经安康至重庆、西安至十堰、延安经榆林至鄂尔多斯、绥德至太原等高速铁路建设，新建里程将超过1000公里，总投资约2000亿元。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 14 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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