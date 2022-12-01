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民政部等四部门发文剑指养老服务领域非法集资

守护老人“钱袋子”

2022年12月01日08:24 | 来源：新华社
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新华社北京11月30日电（记者高蕾）记者近日从民政部获悉，民政部、公安部、市场监管总局、中国银保监会印发文件，对常态化养老机构非法集资防范化解工作作出制度安排。

近年来，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵，在养老服务领域实施非法集资，严重侵害广大老年人的合法权益，破坏养老服务健康发展秩序。为此，四部门印发关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见，加大常态化养老机构非法集资防范化解力度，保护老年人合法权益。

意见要求，要加强风险摸排。民政部门要对接市场监管部门，建立养老机构登记备案信息共享交换机制，通过信息抓取及时掌握增量，做到情况清、底数明。要定期开展存量摸底排查，每年对养老机构服务安全和质量进行不少于一次的现场检查，在排查中发现未经登记但以养老机构名义开展养老服务活动的，依法做好分类处置。

意见强调，要加强源头治理。养老机构要规范内部管理，依法签订服务协议。民政部门要制定养老服务质量信息公开模板，张贴宣传简报，公开举报方式，公布依法登记备案的养老机构相关信息，引导老年人及家属理性选择。

意见还明确，要依法分类处置。民政部门要对摸排发现的问题隐患综合评估、逐一研判，纳入“红橙黄绿”风险管控等级，并做好线索通报和分类处置。要加强信用监管力度，对因从事非法集资依法受到处罚的养老机构，依法采取惩戒措施。

(责编：王震、陈键)
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