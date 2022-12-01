人民网记者 车柯蒙

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施。

国家税务总局数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。

记者梳理发现，从年初出台新的组合式税费支持政策，到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业，阶段性减征部分乘用车车辆购置税，再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策……政策红利步步扩围、次次加力，有力助稳亿万市场主体，推动我国经济恢复向好。

不少市场主体相关负责人对人民网记者表示，税务部门多措并举，力求让税费支持政策落实既有速度，又有精度，更有温度，为企业发展添动能、增后劲。

在山东省威海市，百亿级的钓具产业占据了全球鱼竿市场六成的份额。谈及增值税留抵退税对于企业发展的助力作用，威海汉鼎渔具有限公司财务总监郭凤娟说道，“今年国家出台进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的政策，216万元的退税款为企业加速成长提供了资金支持。”

与此同时，国家税务总局威海市税务局还利用税收大数据筛查，加速对“链条”企业的带动帮扶，以政策红利推动渔具产业链上下游“串珠成链”，激发产业新动能。

“税收服务越来越好，支持力度越来越大，这是近年来我们最直观的感受，在税务部门的帮助下，今年以来公司成功享受单笔一次性留抵退税4.68亿元。”在湖南，中车株洲电力机车有限公司税务主管王立才表示，这笔资金很大一部分用于新型轨道交通车辆技术的迭代升级，为填补“高尖精”技术空白添力。

在今年的卡塔尔世界杯上，中国企业生产的超过10000间移动房屋将为到访的观众和参赛人员提供良好的生活和工作环境，其中来自广东的三家公司供应约5000套，中辉绿建就供应了其中的1000套。

中辉绿建项目负责人韩组贤表示，由于世界杯订单与其它项目订单生产时间冲突，要紧急调整生产线，首先就面临了资金不足的问题。“好在最新延期的缓税政策为我们带来了25万余元的流动资金，帮助我们在受疫情影响的大背景下进一步完善生产链，既确保了生产线正常运转，又保证了员工工资顺利发放。”韩组贤说。

今年以来，对特困行业实施的阶段性缓缴企业社会保险费优惠政策，为保市场主体、保民生就业蓄能聚力。

北京银建实业股份有限公司是一家从事出租汽车客运的老牌企业，近年来受疫情等影响，经营方面出现了不小的压力，每月为公司3000余名员工缴纳社保费成为一笔不小的开支。国家税务总局北京市丰台区税务局运用税收大数据精准筛选企业名单，通过多渠道持续扩大优惠政策的宣传面和知悉度，并与区社保中心建立“直连机制”，实现相关业务一厅联办。银建公司负责人说：“受惠于税务部门的好政策，我们公司缓缴社保费500余万元，极大地缓解了资金运转压力。”

当前，各项税费支持政策积极作用不断显现。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降了5.3%，其中装备制造业下降9.6%，帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。

(责编：郭思邈、吕骞)

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