新华社酒泉11月30日电（记者黄明、李国利、张汨汨）中国第十艘载人飞船在极端严寒的西北戈壁星夜奔赴太空，神舟十五号航天员乘组于11月30日清晨入驻“天宫”，与神舟十四号航天员乘组相聚中国人的“太空家园”，开启中国空间站长期有人驻留时代。

这是中国载人航天史上首次有两个航天员乘组在“太空会师”，也是中国航天员首次在空间站迎接神舟载人飞船来访。

11月29日23时08分，酒泉卫星发射中心室外气温降至零下20摄氏度，滴水成冰。这是我国首次在夜间严寒条件下发射载人飞船。

“5、4、3、2、1，点火！”倒计时的口令声中，神舟十五号载人飞船准时点火起飞，奔向正在400公里高空运行的中国空间站。约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，发射取得圆满成功，空间站建造阶段的发射任务全部完成。

2003年10月15日，我国成功发射神舟五号载人飞船，中华民族千年飞天梦圆。我国迄今共有10艘载人飞船相继从这里点火起飞，把16名中国航天员送入太空。

11月30日5时42分，神舟十五号载人飞船自主快速交会对接于空间站天和核心舱前向端口，加上问天、梦天实验舱，神舟十四号、天舟五号飞船，空间站由此形成“三舱三船”组合体，达到当前设计的最大构型，总重近百吨。

7时33分，翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的亲密战友——费俊龙、邓清明、张陆3名航天员入驻“天宫”。6名航天员太空“胜利会师”的画面，就是一张载入中国航天史册的太空合影照。

56岁的邓清明是我国首批航天员中最后一位实现飞天梦的现役航天员，46岁的张陆则是最晚圆梦太空的我国第二批航天员。至此，我国招收的前两批现役航天员全部实现了在轨飞行。

目前，我国第三批航天员已完成了全部基础科目和大部分专业技术科目的训练内容，将陆续执行空间站任务。第四批预备航天员选拔也已全面启动，将选拔12至14名预备航天员。

根据计划，两个航天员乘组将完成首次在轨交接，“新乘组先上去，老乘组再下来”的轮换模式将成为常态，这也意味着中国空间站正式开启长期有人驻留的时代。

1992年，中国载人航天工程正式立项。30年来，工程从无到有，结下累累硕果，空间站即将完成建设，还具备了开展载人月球探测工程实施条件。但中国载人航天探索的脚步不会只停留在近地轨道，一定会飞得更稳更远。

(责编：王震、陈键)

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