温竞华、宋晨

这是备受瞩目的历史时刻——

2022年11月30日清晨，经过约6.5小时的飞行后，神舟十五号乘组顺利进驻“太空之家”中国空间站，与早早守在“家门口”等待他们的神舟十四号航天员热情相拥。两个航天员乘组首次实现“太空会师”，标注我国载人航天发展新的高度。

17年后再上太空的费俊龙、坚守24年终于梦圆九天的邓清明、为首飞艰苦训练12年的张陆，这一平均年龄最大、但飞行本领一直保持“青春状态”的乘组，终于一飞冲天，出征太空。

执着追梦，方能圆梦。此次“圆梦”乘组执行的是中国空间站建造阶段最后一次飞行任务，他们将见证“太空之家”正式建成的圆梦时刻。个人对理想的拼搏坚守融入国家逐梦苍穹的宏伟蓝图，铺展出中国载人航天光荣和梦想的远征。

从神舟一号一飞冲天到神舟五号让国人圆梦太空，从首次出舱行走让五星红旗在太空飘扬到空间站建造19个月11次发射的“中国速度”……一个个历史性瞬间，书写着中国航天奋起直追、勇攀高峰的不懈追求与实践，向世界展现了中国载人航天30年发展的韧劲与实力。

航天梦的实现从来不是一蹴而就的。一代代航天人自力更生、自主创新，全国数千家单位、数十万科研人员大力协同、集智攻关，我们最终突破和掌握了一大批关键核心技术，走出了一条中国特色的载人航天发展道路。

星空浩瀚无比令人神往，探索永无止境令人期待。空间站建成后，将转入为期10年以上的应用与发展阶段。航天员将长期在轨驻留，开展更加深入的空间科学研究和宇宙空间探索。随着我国载人航天工程迈入全球合作新时代，或将有不同国家的航天员和科学项目进入中国空间站开展实验，让中国空间站的科学技术成果造福全人类。

梦想引领航向，征程未有穷期。新一代载人飞船和新一代大推力火箭已在研制中，载人月球探测工程将要实施，中国载人航天事业正翻开新的篇章。我们相信，中国人探索太空的脚步必将迈得更稳更远。

新华社酒泉11月30日电

(责编：王震、陈键)

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