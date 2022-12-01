王立彬

“没想到问题处理得这么快，为工作人员的效率‘点赞’！”近日，浙江嵊州市民杜先生发现家附近的路灯坏了，他在手机上扫描“文明码”并将现场情况“随手拍”并上传，第二天晚上崭新的路灯已经亮起。

目前通过该“文明码”，已经有15.6万余名嵊州市民成为注册志愿者，累计发起志愿服务活动8000多项。这是该市打造“数智文明创建”应用场景的一个缩影。今年6月该应用的“2.0”版本推出，通过构建“全景式”多跨协同模式，有效提升全市文明创建综合指数。为常态长效推进全国文明城市创建，该市以数字化改革赋能文明创建，运用数字化理念、数字化思维、数字化技术，把相关要求拆解至最小任务项，让智慧管理的“触角”延伸到了全市的角角落落。

据悉，该市还打通了当地22个数源部门，致力形成“一办统筹、一体督查、一窗反馈、一指评价、一览皆知”格局。此外，“数智文明创建”能够精准找出城市文明创建过程中的高频事项，并研判难点、堵点问题，目前该应用已累计解决问题26000余个。

目前嵊州农业农村数字化加快推进，浙江乡村大脑“2.0”版已全市贯通，网上农博亮点突出，进一步推动宅基地制度改革试点、不断优化粮食数字化平台主体架构……“数智化”正成为推动乡村振兴、建设文明乡风的一个突破点。

(责编：王震、陈键)

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