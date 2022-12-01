人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

AI助力人人参与文明创建

王立彬
2022年12月01日08:36 | 来源：新华社
小字号

“没想到问题处理得这么快，为工作人员的效率‘点赞’！”近日，浙江嵊州市民杜先生发现家附近的路灯坏了，他在手机上扫描“文明码”并将现场情况“随手拍”并上传，第二天晚上崭新的路灯已经亮起。

目前通过该“文明码”，已经有15.6万余名嵊州市民成为注册志愿者，累计发起志愿服务活动8000多项。这是该市打造“数智文明创建”应用场景的一个缩影。今年6月该应用的“2.0”版本推出，通过构建“全景式”多跨协同模式，有效提升全市文明创建综合指数。为常态长效推进全国文明城市创建，该市以数字化改革赋能文明创建，运用数字化理念、数字化思维、数字化技术，把相关要求拆解至最小任务项，让智慧管理的“触角”延伸到了全市的角角落落。

据悉，该市还打通了当地22个数源部门，致力形成“一办统筹、一体督查、一窗反馈、一指评价、一览皆知”格局。此外，“数智文明创建”能够精准找出城市文明创建过程中的高频事项，并研判难点、堵点问题，目前该应用已累计解决问题26000余个。

目前嵊州农业农村数字化加快推进，浙江乡村大脑“2.0”版已全市贯通，网上农博亮点突出，进一步推动宅基地制度改革试点、不断优化粮食数字化平台主体架构……“数智化”正成为推动乡村振兴、建设文明乡风的一个突破点。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
航天“质检员”护航中国空间站首次“太空会师”
　　人民网北京11月30日电 （记者赵竹青）11月29日晚，神舟十五号载人飞船发射成功。数小时后，飞船与空间站组合体成功交会对接，神舟十五号航天员成功进驻空间站，并与神舟十四号航天员胜利“会师”。…
为你盘点世界杯上的“黑科技”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部