新华社石家庄11月30日电（记者李凤双、高博）“家门口就有环境这么好的地方，不仅空气好，还能锻炼身体。”迎着晨曦，63岁的董庆斌和老伴漫步在家门口的步道上，河水清澈见底，两岸的油松、柏树等绿植依然生机勃勃。

董庆斌从小生活在河北省保定市莲池区银定庄村，村子位于黄花沟南侧。“之前这里杂草丛生，大家从这里经过都要捂着鼻子走。”董庆斌说，如今保定实施环城水系综合治理后，黄花沟焕然一新，现在河边经常有人来锻炼，还有白鹭来栖息觅食。

着眼于推进白洋淀上游流域综合治理，打造雄安新区的生态绿色屏障，去年8月，保定市开始实施环城水系生态环境综合治理项目，对一亩泉河、府河、清水河等河流进行综合治理提升，全力建设集水清、河畅、景美、休闲于一体的生态环城水系。同时，通过对孝义河、月明河、瀑河等白洋淀上游补水河道进行综合整治，实现清水长流，有效改善白洋淀水质。

目前该治理项目已完工，如今走在保定环城水系沿线，三步一景，五步一画，蜿蜒的步道、别致的亭台、缤纷的花卉，既提升了城市品位，也拓展了广大市民的休闲空间。

白洋淀地处“九河下梢”，是华北平原最大的淡水湖泊，被誉为“华北之肾”。在白洋淀生态环境治理中，改善上游流域生态环境质量是治本攻坚之策。白洋淀上游流域，90%以上在保定境内，保定治水任务尤为艰巨。

与雄安新区毗邻的保定市高阳县，是全国著名的纺织之乡，全县现有纺织企业3000余家。印染行业是纺织业不可或缺的一环，为解决印染废水污染问题，近年来该县污水处理厂不断扩容提标，现已成为河北省最大的县级污水处理厂。

“目前，我们的污水处理厂已达到日处理污水26万吨能力。污水经层层处理后，稳定达到大清河流域水污染物排放标准，主要指标可达到地表水Ⅲ类标准，部分可用于农田灌溉与城市绿化、街道喷洒等，既保护了地下水资源，又为农民节约了灌溉成本。”保定市生态环境局高阳县分局局长高文恒说。

为了不让污水流入白洋淀，保定市以河湖长制为抓手，设立市、县、乡、村四级河湖长5088名。从2017年开始，保定市各级河湖长持续开展河湖清理行动，累计清除各类河道垃圾1100余万立方米，封堵入河排污口2024个。

每周两次巡河，已经成为保定市蠡县湖村党支部书记冯志强雷打不动的工作。2017年，他成为月明河湖村段的村级河长。作为基层河长，冯志强既是巡查员，又是宣传员，除了开展河道巡查工作，他还加大宣传，提高村民对水环境的保护意识。

“我从小生活在月明河边，对这河有很深的感情，有责任有义务把这河管护好。”冯志强说，经过这几年的治理，月明河恢复了儿时的清澈，站在岸边也找回了童年的感觉。

过去，白洋淀上游很多河流断流，“活水”成为“死水”。为了打通“外循环”，保定市通过科学调度水库水，积极协调南水北调水等对白洋淀实施生态补水。今年以来，已累计向河道和白洋淀生态补水14.31亿立方米，有效改善了白洋淀流域水环境。

今年夏天，河北省林业和草原局专家发现世界濒危物种、国家一级保护动物青头潜鸭在白洋淀繁殖育雏。鸟类是环境的“生态试纸”，对水环境要求极高的青头潜鸭在白洋淀安家落户，是白洋淀生态环境持续改善的有力佐证。

白洋淀水质曾是污染严重的劣Ⅴ类，如今经过流域治理，白洋淀淀区及上游有水入淀河流水质达到Ⅲ类及以上标准，白洋淀跻身全国良好湖泊行列。白洋淀目前野生鸟类总数达到242种，较雄安新区设立前增加36种。

(责编：王震、陈键)

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