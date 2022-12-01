人民网北京12月1日电 （记者李栋）近日，针对河南多地出现蔬菜滞销卖难情况，农业农村部组织中国农产品市场协会等，启动了全国部分大型农产品批发市场与滞销蔬菜产地的专项对接行动，通过设立产销对接热线，打通蔬菜滞销通道，让农产品卖的出、卖的好。

近期，秋冬季蔬菜集中上市。在河南省蔬菜生产大县—滑县，工人正对一捆捆大葱进行打包、装车。今年种了12亩大葱的村民聂士捐，在采收关口一度面临销路问题，当地供销社了解这一情况后，及时联系外地客商，帮助菜农及时解决销售难题。

“通过政府部门协调，我家种的大葱今天卖出了两万多斤，已预订出去一万多斤也将明天装车发货。”聂士捐说。

蔬菜供销，一头连着居民的餐桌，一头连着菜农的收入。据了解，滑县为保证农民蔬菜有销路，组织农业、交通、供销社等部门共同成立蔬菜销售专班，多部门联动，通过摸底调查，开通服务热线，织密销售网，打通销售渠道，确保了蔬菜销售通畅。截至目前，当地共销售各类蔬菜6000余吨，蔬菜滞销情况基本解决。

“供销社已经销售本地菠菜、大葱、白菜、萝卜达到30多万斤，菜农经济利益得到了保障。”滑县供销社理事会主任卢自成介绍，近期，陕西、山东、河北等地的客商也已经达成采购意向。“通过充分发挥供销社优势，围绕助农兴农为农，使当地农产品卖的快、卖的畅。”

据农业农村部初步统计，11月22日至28日，全国各批发市场累计对接采购河南滞销蔬菜4677吨。其中，北京新发地农产品批发市场对接采购来自汝州、滑县等地区的娃娃菜、白菜、菜花等330吨。江苏、湖北、浙江等地的蔬菜批发市场也积极对接采购。

“下一步，农业农村部将继续通过大型农批市场对接行动积极促进各地滞销蔬菜上市，同时加强对全国农产品市场特别是蔬菜等鲜活农产品产销情况的监测调度，指导各地深入开展农产品产销对接活动。”农业农村部相关负责人表示。

此外，农业农村部通过设立“菜篮子”产品产销对接问题受理热线（电话：010-59199459，受理范围：农产品滞销卖难问题）等方式，提高产销对接效率；通过扶持产地冷藏保鲜设施加快白菜、萝卜等耐储蔬菜冬储进度，持续推进全国农产品产销衔接、均衡上市、平稳运行。

(责编：郭思邈、吕骞)

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