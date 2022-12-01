许晋豫、苏醒

他们中有的行走困难、有的常年卧床、有的常年忍受病痛、有的看不到这明媚的世界，健全的体魄都成了奢望。噩运之下，他们挣扎过、迷茫过，甚至产生过“破罐子破摔”的想法，但最终又在一片狼藉中站了起来，用双手“修补”有缺憾的人生，用奋斗证明自己的价值。

在宁夏，就有这样一群人，他们的“奋斗史”格外动人。

用双手“编织”美好生活

从山大沟深的西海固到一马平川的黄河岸边，宁夏银川市兴庆区月牙湖乡的移民群众在新家园开启新生活。在月牙湖手工工坊麻编车间，数十名村民正在参加麻编培训，他们手捏麻线、或勾或编，一件件麻编半成品在他们手中渐渐成形。

在参与培训的残疾人中，54岁的马有云，身旁放着拐杖，专心致志地编织杯垫。他是这里的“资深学员”。

作为月牙湖乡较早的一批移民，1995年，马有云一家从西海固的西吉县搬迁到月牙湖乡小塘村。一家人从两米高的矮砖房起步，靠着双手种地、打工，日子一天天好起来。然而2008年，一场车祸让马有云右腿高位截肢、左脚重伤，原本向前的生活被猛然打断。

“我当时40岁，本来日子就不好过，这一出事更难了。我腿疼不算啥，家里的老小可咋办？住院期间我愁得吃不下饭，两个月下来瘦成了一把骨头。”马有云说，后来自己冷静下来，慢慢接受了现实。

2019年，月牙湖手工工坊麻编车间开班，马有云听说后便报名参加。他说：“我不想‘躺平’，但缺少机会。我腿不行，但手和眼睛好着，还想做一些力所能及的事儿。”

在麻编学员中，马有云是能勾会编的“全能型”人才。他笑着说：“农忙时麻编收入少一些，农闲时则多一些，无论挣多挣少，我一直在努力。”

给灰白人生“添色彩”

25岁是拥有无限可能的年纪，但彭程在本该振翅高飞的岁月，却遭到了命运沉重一击。

大学毕业后，学习动漫设计与制作的彭程选择到大城市工作，成为一名视频制作软件培训师。2010年，彭程回到家乡银川，进入一家影视公司，工作稳定收入尚佳，还与交往多年的女朋友互相见了家长。

在一切向好的人生关口，命运却和彭程开了一个大大的玩笑。

2014年，彭程因突发脑出血导致左半边身体偏瘫，突如其来的变故让他深感无助：“在医院时，我看到一些跟我一样的病人躺在床上下不来，慢慢肌肉萎缩，最后丧失行动能力。我当时就想，这难道就是我以后的生活吗？”

彭程的人生节奏也被彻底打乱：因病辞职，刚刚起步的事业被迫中断；与女朋友和平分手，4年多的感情画上休止符，“我这个样子，不能耽误人家”。

为了照顾他，母亲只能全天在家陪护。看病、康复治疗开销巨大，一家人不堪重负，最终不得不将之前为彭程准备的婚房卖掉。

对彭程来说，25岁以前的生活是彩色的，25岁以后的日子则是在灰白中度过。但生活总要继续，在积极配合治疗、开展康复训练的同时，彭程尽可能为黯淡的生活增添“色彩”。

随着身体逐渐好转，彭程在家捡起了老本行，成为一名视频后期包装师。“以前在工作中积累了一些客户，他们把拍摄好的素材发给我，我在家就可以完成后期制作和包装工作。我也会通过同学同事介绍或网络获得订单。”彭程说。

彭程的生意还不错。“平均每个月能有2000元收入，足够我的日常开销。更重要的是，这份工作能让我发挥所长，看到自己还有价值。”

“互助”的残疾夫妻

初次见到米云云，她骑着一辆挂着塑料帘子的电动三轮车，车前“理发5元”的纸牌格外醒目。

跟着电三轮在小巷子里三拐两拐，便看到了米云云和丈夫开的理发店，米云云不好意思地说：“理发店位置偏，主要靠老顾客，店里人少时，我们会骑着电动车出来碰碰运气。”

在宁夏银川市西夏区燕宝社区开理发店的米云云夫妻俩都是残疾人：米云云小时候因火灾落下残疾，后来右腿高位截肢，戴上了假肢；丈夫余如波本就双侧股骨头坏死，6年前确诊患有强直性脊柱炎，更让他行动不便，连穿衣都困难。

每天早上，米云云帮丈夫穿袜子，丈夫则帮她的假肢穿鞋，生活的苦难让两人成为患难与共的“互助”夫妻。

这间面积不大、装修简单的理发店看着不起眼，却是米云云夫妻在城市安身立命的根本。2013年，婚后第二年，夫妻二人便从宁夏盐池县农村老家来到银川市，伴随着儿子壮壮的出生，生活慢慢有了起色。然而，2016年余如波被确诊患有强直性脊柱炎，让刚刚好转的生活再次陷入泥潭。为了给丈夫看病，米云云白天在社区工作，晚上到酒店兼职做收银员，即便如此还是欠下了数万元的外债。

2017年，在社区的帮助下，夫妻俩接手了小区免费提供场地的“互助慈善发屋”，发屋理发只要5元，并且为小区80岁以上老人免费上门理发。

靠着经营“互助慈善发屋”，余如波夫妻俩还完了债，孩子也在银川市上了小学。去年，因燕宝社区装修，社区老顾客张罗着给他们找店面。因要支付房租、水电费，理发店经营成本陡增，“每天啥也不干都要支出27元”，为了对冲开支，夫妻俩在生意冷淡时，还要到街边人群密集处摆摊理发。

尽管经营压力变大，余如波仍然把“互助慈善理发屋”的牌子挂在新店里，原先的优惠政策保持不变。余如波说：“我们一家住着廉租房、有低保，邻里街坊还这么照顾我们，我们只能用自己的劳动去帮助需要帮助的人。”

选择脚下的路

38岁的盲人黄小宝来自农村，他靠着自己的按摩技艺，把按摩店越做越大，还在城里安了家，把原本黯淡无光的生活过得丰盈充实。

对于黄小宝而言，最痛苦的不是生来看不见，而是自己的世界慢慢变暗。

“我小时候能模糊看到东西，还上了3年学，到了十三四岁时就彻底看不见了。眼睛看不见让活动范围变小，加上内心自卑不愿与他人交往，我天天把自己关在家里，经常感到茫然无力，整个人都走不出去。”黄小宝说，那些年，他最好的朋友是一台收音机，也正是通过收音机，他知道了很多外面的事情。

随着年龄增长，黄小宝意识到在家里待下去不是办法。通过残联举办的培训班，黄小宝发现盲人按摩或许是条出路。随后，他上中专学习推拿技术，当时他已经25岁。

在做足功课以后，2016年，黄小宝和同样有视力残疾的爱人王玉凤在银川市办起了按摩“夫妻店”，从两张按摩床起步，6年间实现了“三连跳”。如今，黄小宝装修一新的盲人按摩店有130多平方米，11名盲人按摩师。

“我学习按摩最终的梦想是要有自己的事业。这些年残联等对我们支持力度很大，现在店里的生意稳中有进，也不断有新的盲人按摩师加入。我对自己的基本要求是，在我这里工作的按摩师要比在其他地方收入高、心情好，带着大家一起往前走。”黄小宝说。

在按摩店，黄小宝行动没有任何障碍，还能用读屏软件使用手机和电脑。黄小宝希望大家忘掉他是个盲人，他说：“我们选择不了自己的身体，但可以选择脚下的路，同样可以通过努力，让人生变得丰富多彩。”

(责编：王震、陈键)

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